Manutenção da Sabesp pode deixar Taboão e região sem água no domingo (4); veja os bairros atingidos

Por Geovanna Matos, direto da redação*

A Sabesp vai realizar neste domingo (4) manutenção preventiva no Sistema Guarapiranga, será necessário paralisar o funcionamento da Estação de Tratamento, responsável pelo abastecimento de água da região. A intervenção está programada para ocorrer das 14h de domingo (4) às 5h de segunda-feira (5).

Cidades da região Metropolitana como Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Cotia e Embu das Artes serão atingidos com o desabastecimento, além de bairros das zonas Sul e Oeste de São Paulo. A estimativa é que 3 milhões de pessoas tenham fornecimento de água afetados.

Visando diminuir os impactos no abastecimento, a Sabesp irá acionar a flexibilização do Sistema Integrado da Região Metropolitana de São Paulo, que permitirá que as áreas normalmente atingidas pelo Sistema Guarapiranga recebam águas de outros sistemas em algum momento.

O fornecimento de água para áreas com serviços essenciais, como hospitais, será garantido por meio de redirecionamentos para evitar interrupções. Além disso, caminhões-tanque estarão disponíveis para emergências.

Para consultas e notificações, entre em contato com a Sabesp através do whatsapp oficial no número (11) 3388-8000 ou ligue para a Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (a ligação é gratuita).

Veja os bairros atingidos:

TABOÃO DA SERRA: Chácara Agrindus, CSU, Jardim Glória, Jardim Record Gleba C, Vila Santa Luzia.

EMBU DAS ARTES: Bosque do Embu, Centro, Chac Ana Lucia, Chac Caxingui, Chac Maria Alice, Chac Maria Alice, Chac S Marcos, Chac S Marcos, Chac Santa Maria, Chac Uirapuru, Chácara Bartira, Engenho Velho, Estancia Panorama, Jardim Santo Antonio, Jd Arabutan, Jd da Luz, Jd das Colinas, Jd Dom José©, Jd dos Pinheiros, Jd Eldorado, Jd Elisabeth, Jd Ellisa, Jd Embuema.

ITAPECERICA DA SERRA: Bairro da Lagoa, Centro, Chac Fisher, Chacara Hitoshi, Chacara Iracema., Chacara Santa Julia, Chacara Santa Maria, Cidade Julia, Crispim, Jardim Cinira, Jardim Jacira, Jd Analândia, Jd Angela, Jd Batista, Jd Branca Flor, Jd das Esmeraldas, Jd das Oliveiras, Jd das Palmeiras, Jd dos Pelucios, Jd Elisa, Jd Europa, Jd Horizonte Azul, Jd Idemori.

*com informações da Sabesp