Taboão da Serra: Semana começa com chuva e céu nublado

Direto da redação

A semana começa com céu nublado e chuva em Taboão da Serra, com temperaturas variando entre 17°C e 28°C. Confira a previsão detalhada para cada dia:

Segunda-feira, 06/01

O dia será marcado por céu nublado com possibilidade de garoa ao longo de todo o dia. A noite terá muitas nuvens, com temperaturas variando entre 19°C e 28°C. A previsão é de 4.1mm de chuva, com umidade do ar entre 55% e 95%.

Terça-feira, 07/01

Céu nublado com chuva ao longo do dia e uma leve diminuição das nuvens à noite. As temperaturas oscilam entre 20°C e 25°C, com uma previsão de 6.7mm de chuva e umidade do ar entre 70% e 93%.

Quarta-feira, 08/01

O dia começa com céu nublado e possibilidade de garoa, mas à tarde o sol aparece, acompanhado de pancadas de chuva. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas variam de 19°C a 25°C, com 8.3mm de chuva esperada e alta probabilidade de arco-íris.

Quinta-feira, 09/01

O tempo será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado com possibilidade de chuvisco. A temperatura varia entre 18°C e 24°C, com previsão de 2.4mm de chuva e alta probabilidade de arco-íris.

Sexta-feira, 10/01

Céu nublado com possibilidade de garoa ao longo do dia, e diminuição das nuvens à noite. As temperaturas vão de 17°C a 24°C, com uma previsão de 83% de possibilidade de chuva.