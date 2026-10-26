Taboão da Serra terá semana com mínima de 12°C e previsão de chuva

Direto da redação

Taboão da Serra terá semana com temperaturas baixas e previsão de chuva em boa parte dos dias. Segundo o Climatempo, a mínima deve chegar a 12°C na terça-feira (27). Até sexta-feira (30), as máximas variam entre 17°C e 26°C.

Nesta segunda-feira (26), os termômetros ficam entre 13°C e 17°C. A previsão indica céu nublado, com chuva pela manhã e no começo da tarde. Depois, as nuvens diminuem e o sol aparece. A possibilidade de chuva é de 92%, com volume estimado em 2,7 milímetros e rajadas de vento de até 40 km/h.

Na terça-feira (27), o sol aparece entre muitas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 12°C e 20°C.

A chuva retorna na quarta-feira (28), com acumulado previsto de 1,2 milímetro. A mínima será de 14°C e a máxima, de 19°C.

A quinta-feira (29) deve registrar o maior volume de chuva entre os dias informados: 21,9 milímetros. A previsão é de sol e chuva, com temperaturas entre 16°C e 18°C.

Na sexta-feira (30), a temperatura volta a subir, com máxima de 26°C e mínima de 16°C. Apesar do aquecimento, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas.