Lula é reeleito presidente do Brasil para o quarto mandato

Direto da redação

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil neste domingo (25), com 51,75% dos votos válidos, o equivalente a 63.771.027 votos. Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 59.463.756 votos, correspondentes a 48,25%.

Com o resultado, Lula conquistou seu quarto mandato na Presidência da República e governará o país de 2027 a 2030. O petista esteve à frente do governo entre 2003 e 2010 e retornou ao cargo em 2023.

Em Taboão da Serra, Lula também venceu a disputa, com 100.543 votos, equivalentes a 59,10% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro somou 69.593 votos, correspondentes a 40,90%. A vantagem do petista no município foi de 30.950 votos.

No 1º turno, realizado em 4 de outubro, Lula já havia sido o candidato mais votado na cidade, com 79.435 votos e 49,63% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro recebeu 62.653 votos, equivalentes a 39,15%.

Na comparação entre os dois turnos, Lula ampliou sua votação em Taboão da Serra em 21.108 votos. Flávio Bolsonaro registrou crescimento de 6.940 votos no município.