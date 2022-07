Taboão da Serra vacina maiores de 40 anos com 4ª dose contra Covid-19 a partir de hoje

Direto da redação

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra inicia na segunda-feira, 04/07, a aplicação da 4ª dose contra Covid-19 em munícipes com 40 anos ou mais, que receberam a 3ª dose há pelo menos quatro meses. A vacinação acontecerá nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para receber a 4ª dose, os munícipes maiores de 40 anos devem apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e cartões que atestam a aplicação das doses anteriores.

Na vacinação será utilizado o imunizante que estiver disponível na unidade no momento em que o paciente for vacinado, conforme orientação da 39ª atualização do Documento Técnico da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, do Governo do Estado.

Quem pode ser vacinado contra Covid-19?

– 1ª e 2ª dose – Maiores de 5 anos a menores de 18 anos; Maiores de 18 anos que ainda não foram vacinados.

– 3ª dose – Adolescentes de 12 a 17 anos; Maiores de 18 anos a menores de 45 anos.

– 4ª dose – Maiores de 40 anos (a partir de 04/07); Profissionais da Saúde; e Imunodeprimidos (imunodeficiência primaria grave, quimioterapia para câncer, transplantados de órgãos sólidos e células tronco em uso de drogas imunossupressoras, pessoas portadoras de HIV/AIDS, uso de corticóide > ou = 20mg/dia de prednisona ou equivalente ou => a 14 dias de uso, uso de drogas modificadoras da resposta imune, doenças auto inflamatórias, pacientes em hemodiálise, pacientes com doenças inflamatórias crônicas.

Serviço:

Vacinação contra Covid-19

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Locais de Vacinação:

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Parque Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jardim das Oliveiras

UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa Cecília

UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Parque Pinheiros

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jardim Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

UBS Jardim América – Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino