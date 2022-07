Videomonitoramento auxilia GCM de Taboão da Serra a localizar veículo que atropelou morador na Estrada Kizaemon Takeuti

Direto da redação

As câmeras do sistema de videomonitoramento do Centro de Operações e Inteligência da Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra ajudaram a localizar e identificar veículo que atropelou e ocasionou a morte de um munícipe na última segunda-feira, 27/06, na Estrada Kizaemon Takeuti, no Jardim Clementino. Pouco antes das seis da manhã, o taboanense de 44 anos que saía para trabalhar, atravessou a via na altura do número 1040 na faixa de pedestres e foi atingido por um veículo. O condutor evadiu sem prestar socorro. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A GCM teve acesso às imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial da região que mostrava que o taboanense foi atropelado por um veículo na cor branca, do tipo SUV. No entanto, as imagens não mostravam a placa do veículo.

Cientes dessas informações, a GCM começou o minucioso trabalho de inteligência para localizar o carro e o possível autor. “Buscamos outras câmeras na região, para verificar se conseguíamos pelo menos a placa do veículo, mas foi sem sucesso. Então analisamos o tipo de carro que aparecia nas imagens do atropelamento e chegamos ao modelo Kia Sportage”, explicou o Comandante (CMTE) da GCM de Taboão da Serra Nivaldo Menocci.

“Posteriormente, buscamos nas imagens da nossa central veículos com essas características e localizamos um que estava com o lado esquerdo batido, o que poderia ser o mesmo que atingiu a vítima. Anotamos a placa, inserimos em nosso sistema e continuamos a monitorar”, comentou o comandante.

No dia seguinte, o mesmo veículo entrou em Taboão da Serra e foi identificado pelo sistema de videomonitoramento, que acionou imediatamente a Central de Operações e Inteligência da GCM. A Central informou o comandante e agentes que estavam em patrulha na região, que começaram a fazer a busca in loco em oficinas de funilaria. Chegando em uma delas, o veículo estava lá e, quando questionado, o funileiro informou que retirou o carro na residência de um cliente.

“Apreendemos o veículo e levamos para a delegacia. Em ação conjunta com policiais do 2º DP conseguimos identificar o condutor do veículo, que compareceu com advogado na delegacia e se apresentou como autor. Foi lavrado boletim de ocorrência por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e omissão de socorro, e ele foi indiciado”, explicou o comandante. “Infelizmente não podemos trazer a vida dessa pessoa de volta, mas pudemos identificar a autoria e, de certa forma, fazer com que o autor se entregasse”, completou CMTE Menocci.

O secretário de Segurança e Defesa Social, Dr. Rodrigo Falcão reforçou o trabalho da pasta e de corporação. “Se depender de mim, do Governo do prefeito Aprígio e da nossa GCM nenhum crime ou infração ficarão impunes. Investimos pesado na ampliação do sistema de videomonitoramento e no nosso serviço de inteligência e, através deles, conseguimos chegar a autoria de diversos casos, como esse do atropelamento da Estrada Kizaemon Takeuti. Nosso trabalho não para, não vamos descansar para garantir a segurança dos taboanenses”, afirmou.

O prefeito Aprígio agradeceu a todos. “Parabéns aos GCMs da nossa cidade, não apenas por darem desfecho a esse caso, mas por estarem todos os dias, 24h por dia, nas ruas trabalhando e zelando pela nossa população. Meu muito obrigado a todos pelo trabalho e por estarem comprometidos com a reconstrução da segurança da nossa cidade”, declarou.