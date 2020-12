Taboão e Embu tem risco de novo temporal e alagamentos nesta quarta-feira (30)

Direto da redação

As áreas de instabilidade que avançam por São Paulo devem continuar trazendo fortes chuvas para a região nesta quarta-feira (30), de acordo com dados da Climatempo. Taboão amanhece claro e com muitas nuvens, mas vai fechando no decorrer do dia e as chuvas devem chegar nos períodos da tarde e da noite.

A temperatura continua subindo e a máxima prevista para esta quarta é de 25ºC mas uma fria que se aproxima do Estado deve derrubar a temperatura até o final de semana. A mínima prevista para esta quarta-feira é de 20ºC.

O temporal que caiu sobre a cidade de Taboão e Embu entre a tarde e a noite da terça-feira, 29 de dezembro, deixou ruas alagadas em vários bairros e ocasionou o transbordamento de rios. De acordo com o INMET o ar quente úmido que já está sobre o estado de São Paulo, e a circulação de ventos sobre o centro-sul do Brasil, vão formar mais áreas de instabilidade nesta quarta-feira, 30 de dezembro de 2020.