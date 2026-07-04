‘Taboão FanFest’ transmite Brasil x Noruega na Copa do Mundo neste domingo (5)

Por Samara Matos, na redação / Foto: Castor/ PMTS

A Praça Nicola Vivilechio deve voltar a ficar lotada neste domingo (5), quando o Brasil enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida, marcada para as 17h, será transmitida gratuitamente no telão da Copa FanFest, que desde o início do Mundial tem reunido famílias e torcedores em Taboão da Serra.

A expectativa é de mais uma tarde de festa para quem optar por acompanhar o jogo fora de casa. Nos primeiros jogos da Seleção Brasileira, centenas de pessoas passaram pela praça, que se transformou em um grande ponto de encontro para os apaixonados por futebol.

Além da transmissão das partidas, o evento contou com distribuição gratuita de pipoca, cachorro-quente e refrigerante, atrações culturais e a Feira de Gastronomia, criando um ambiente de confraternização entre moradores de diferentes bairros da cidade.

Para receber o público, a Prefeitura montou uma estrutura com telão de LED de 30 metros quadrados, sistema de som e iluminação, garantindo boa visibilidade da partida para os torcedores que acompanham o jogo na praça.

Neste domingo, o Brasil entra em campo em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A organização orienta que o público chegue com antecedência para garantir um bom lugar, já que a expectativa é de grande movimento, como ocorreu nas apresentações anteriores da Seleção.

A Copa FanFest continuará promovendo a transmissão dos jogos da Copa do Mundo até a grande final, marcada para o dia 19 de julho, mantendo a Praça Nicola Vivilechio como um dos principais pontos de encontro dos torcedores em Taboão da Serra durante o torneio.