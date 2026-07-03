Única artista mulher no palco do rodeio de Itapecerica da Serra, Elis Justi vai apresentar grandes sucessos da carreira

Da assessoria de imprensa

Depois de apresentar todo o seu talento artístico e simpatia nos palcos da FACILPA, em Lençóis Paulista, e da Festa do Peão de Americana, a cantora Elis Justi chega na 46ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Itapecerica da Serra para outro grande show. Ela será a única artista mulher em toda a grade e se apresenta no próximo sábado, a partir das 22h. No mesmo dia, também sobe ao palco o cantor Leonardo.

No repertório, além do novo sucesso, “Cowgirl”, que está há quatro semanas liderando as rádios do país, Elis reúne músicas que impulsionaram sua trajetória, como “Sequência de fotos”, “Aproveita”, “Cowboy de Rodeio”, “Malabarismo”, “Se valoriza” e “Me libertando”. Vale ressaltar também em seu setlist, releituras que tornam o seu show dinâmico e envolvente do início ao fim.

Cowgirl: https://www.youtube.com/watch?v=lEn0FS3UAOk

Plataformas digitais: https://onerpm.link/CowgirlElisJusti

Natural de Piracicaba, cidade do interior do Estado de São Paulo, Elis Justi construiu uma carreira marcada pela versatilidade e presença de palco. Jornalista, atriz e radialista, ela soma diferentes influências e entrega ao público uma performance completa, capaz de conectar gerações. Vivendo uma fase de expansão, a artista amplia sua presença nos palcos e no digital, acumulando milhões de visualizações e uma base de fãs em constante crescimento.

ELIS JUSTI

Natural de Piracicaba, cidade do interior do Estado de São Paulo, Elis Justi cresceu em meio a música. Influenciada pelo pai, seu Osvaldo, que era cantor de músicas sertanejas raiz, Elis já passou por bandas de igreja, de baile e country. Foi ainda criança que ela teve o seu primeiro contato com a música, quando ganhou de seu pai um piano com apenas quatro anos de idade. Jornalista, atriz e radialista, Elis herdou do pai o amor pelo sertanejo e cultivou-o em uma carreira multifacetada.

Dona de uma versatilidade rara, abraçando o sertanejo contemporâneo e clássicos tanto do country, do pop, aos sucessos nacional e internacional, seus shows agradam todas as idades e tipos de público. Eclética, ela ouve de tudo, mas tem no sertanejo e no country artistas que são suas principais referências como Shania Twain, Marília Mendonça, Chitãozinho & Xororó.

Vivendo uma nova fase na carreira, em 2023 Elis passou a ter a gestão de sua carreira artística realizada pelo escritório Top Music. No primeiro ano da parceria, ela gravou na cidade de Americana/SP, o projeto “Elis Justi – Ao Vivo em Americana”. “Beijo inocente” e “Aproveita” se destacaram nas rádios e a projetaram a artista definitivamente para o mercado musical.

Em 2024 gravou o projeto “Elis Justi – Na Roça” na cidade de Cerqueira César, interior paulista. Deste trabalho, destaque para o sucesso “Me libertando” que foi a música mais executada por meses, ocupando o topo das paradas das principais rádios pelo o Brasil. “Me libertando”, ganhou uma nova versão, produzida pelo renomado produtor musical Eduardo Pepato.

Nas redes sociais, a artista vem colecionando números expressivos. No Youtube, são mais de 36 milhões de visualizações em seus vídeos. No Instagram são 170 mil seguidores. Elis traz para o palco o mesmo amor que tem por suas histórias. Presença carimbada nas principais festas e eventos pelo o Brasil, Elis entrega no palco um show envolvente, emocionante e surpreendente do começo ao fim!

Para conhecer um pouco mais de Elis Justi, acesse https://www.instagram.com/elisjusti/.