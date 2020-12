Taboão Magnus conquista o bicampeonato do Campeonato Paulista Feminino

Por Allan dos Reis, na região do Pirajuçara / Fotos: Victor Monteiro

As meninas do Taboão Magnus conquistaram na noite desta terça-feira (15) o bicampeonato do Paulista de Futsal Feminino após golearem por 4 a 2 a equipe do São José em jogo disputado no ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra.

A equipe taboanense dominou os primeiros cinco minutos de jogo, mas tomou dois sustos em seguida, incluindo uma bola na trave. Nas faltas, Taboão mostrava suas jogadas ensaiadas, assustando as adversárias.

Faltando poucos minutos para o fim do primeiro tempo, a equipe apertou o São José e criou várias oportunidades. Quando o placar parecia ficar no zero a zero, Taboão Magnus trabalhou bem a bola e num cruzamento da Lorena, a capitão Su Reis fez um golaço de letra.

“A nossa equipe foi superior o jogo todo. No primeiro tempo tivemos 20 finalizações. Elas se defenderam muito bem. Soubemos impor o nosso ritmo na marcação pressão e daí o caminho do gol aconteceu. A Su Reis teve a frieza para fazer um grande gol com a jogada da Lorena. É jogo para deixar a gente arrepiada. E deu tudo certo”, diz Cris Souza, técnica do Taboão Magnus.

Precisando apenas de um empate para conquistar mais um título, a equipe de Taboão não teve muita dificuldade para ampliar o placar com Lorrana, com menos de dois minutos. A equipe do São José apostou no goleiro linha para tentar virar o placar. Mas aos 16 minutos a equipe marcou o terceiro a conquista do título, praticamente garantindo o título.

Mas restando dois minutos, a equipe do São José conseguiu diminuir o placar com a Bruna, mas tomou Natalinha ampliou para 4 a 1. Quando faltava menos de um minuto, as adversárias marcaram o segundo gol, encerrando o placar em 4 a 2 para a equipe Taboão Magnus, que conquistou o bicampeonato.