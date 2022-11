Taboão Magnus e Stein disputam título da LNFF neste sábado (12) no Zé do Feijão

Por Giovanna Lopes*

Mais uma vez jogando em casa, o time Taboão Magnus participa neste sábado, 12/11, da final da Liga Nacional de Futsal Feminino. O jogo acontecerá no Ginásio Poliesportivo José de Souza Sobrinho (Zé do Feijão), a partir das 19h. A entrada custará R$10 e os ingressos serão vendidos exclusivamente através Estrela Bet no aplicativo, site ou no dia do jogo.

Taboão Magnus, equipe do município, encara novamente o Stein Cascavel (PR). Elas já jogaram juntas na temporada da Copa do Brasil de Futsal Feminino, onde, o Taboão Magnus levou o título de tricampeão.

A treinadora do Taboão Magnus, Cris Souza, comenta como vai ser esse jogo. “A Liga Nacional é a melhor competição que temos no calendário do Futsal Feminino Nacional. Ela é disputada por 12 equipes e classificam as oito melhores para chegar na semifinal. Times do nordeste e do sudeste jogaram, então é uma jogo muito bem disputado. Estamos muito felizes em chegar até aqui, estar na final e poder trazer um espetáculo desse para Taboão da Serra é de uma satisfação imensa. A gente promete dar tudo em quadra, todo o desempenho das atletas e da comissão técnica para que o nosso torcedor possa se realizar curtindo esse jogo”, afirmou.

Serviço

Final da Liga Nacional

Taboão Magnus x Stein Cascavel

Dia: Sábado, 12 de novembro, às 19h

Endereço: Ginásio José de Sousa Sobrinho “Zé do Feijão” (Estrada Kizaemon Takeuti, 1950, Jardim Roberto)

Entrada: R$10

*sob supervisão de Renata Gomes