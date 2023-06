Taboãoprev recebe inscrições para eleições dos Conselhos Deliberativo e Fiscal até sexta-feira (30)

Direto da redação

A Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra (Taboãoprev) está com inscrições abertas para eleições dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Os servidores ativos e inativos da Prefeitura de Taboão da Serra interessados em participar do pleito têm até às 15h desta sexta-feira, 30/06, para comparecer na Taboãoprev (Rua Mario Latorre, 130, Parque Pinheiros) e preencher o formulário de candidatura. As eleições serão no dia 26/07, online ou presencial na sede da Taboãoprev.

No total, serão eleitas 05 (cinco) pessoas, sendo dois servidores ativos e um inativo para o Conselho Deliberativo, e um servidor ativo e um inativo para o Conselho Fiscal.

Eliana Bendini Lantyer, Superintendente da Taboãoprev, convida os servidores a participar. “Convido os servidores ativos e inativos da Prefeitura de Taboão da Serra a participar das eleições da Taboãoprev. É possível participar sendo candidato ou mesmo no momento de votar. Ambos os Conselhos tem tamanha importância, pois irão ajudar a tomar decisões junto com a Taboãoprev, no caso do Conselho Deliberativo, e também fiscalizar os trabalhos e se as metas estão sendo cumpridas, no caso do Conselho Fiscal. Aguardamos a participação de todos”, declara.

O Decreto nº 103/2023, que regulamenta o processo eleitoral dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Taboãoprev, foi publicado na edição 1128 da Imprensa Oficial do Município, de 16/06/2023, disponível em http://leismunicipa.is/0lz5m.

O prefeito Aprígio ressalta que a participação dos servidores é fundamental. “A Taboãoprev é responsável pelo regime de previdência dos servidores públicos municipais da nossa cidade e é primordial que tanto os funcionários públicos ativos e inativos participem do processo. Seja se candidatando a uma das vagas ou mesmo votando e escolhendo que irá representá-lo nos Conselhos Deliberativo e Fiscal”, afirma.

As eleições dos Conselhos Deliberativo e Fiscal serão na quarta-feira, 26/07, pela internet, em link de votação que será disponibilizado posteriormente pela Taboãoprev. Aqueles que não conseguirem votar pelo celular ou computador, poderão exercer a cidadania votando online através em um terminal que estará disponível na Taboãoprev.

Serviço:

Inscrições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Taboãoprev

Até 30/06, às 15h

Local: Taboãoprev – Rua Mario Latorre, 130, Parque Pinheiros

Eleições: 26/07 pela internet

http://www.taboaoprev.com.br/

https://www.instagram.com/taboaoprev/