Tarcísio e Haddad vão disputar o 2º turno para governador em São Paulo

Os candidatos ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) vão disputar o segundo turno em São Paulo. Com 92,61%% das urnas apuradas, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Tarcísio de Freitas alcançou 9.178.828 (42,59%) e Haddad obteve 7.643.407 (35,46%) de votos. Com isso, os dois candidatos seguem na corrida pelo Palácio do Planalto e voltam a se enfrentar nas urnas no domingo, dia 30 de outubro.

O atual governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), teve 4.102.943, o que equivale 18,40% dos votos. Ele ficou em terceiro lugar na disputa.