Fotógrafo taboanense Victor Monteiro é ‘convocado’ para cobrir a Copa do Mundo

Por Samara Matos, na redação

O fotógrafo Victor Monteiro, de 25 anos, morador de Taboão da Serra, alcançou um dos maiores marcos da carreira ao ser credenciado para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Apaixonado por futebol, Victor começou a fotografar partidas em 2018 nos tradicionais campos de várzea de Taboão da Serra. Formado em Tecnologia em Fotografia pelo Senac, construiu sua trajetória registrando campeonatos, eventos esportivos e projetos de comunicação ao longo dos últimos anos.

Monteiro também atuou em campanhas políticas na cidade, incluindo a campanha do atual prefeito Engenheiro Daniel e do vereador Celso Rodrigo Gallo, ampliando sua experiência na produção de conteúdo e cobertura de eventos.

A aprovação para a cobertura da Copa do Mundo representa o reconhecimento de anos de dedicação e trabalho. A notícia foi celebrada pelo vereador Celso Rodrigo Gallo, que destacou a trajetória do fotógrafo e o orgulho de ver um profissional que começou sua carreira em Taboão da Serra chegar ao maior evento do futebol mundial.

A conquista coloca o nome de Taboão da Serra em evidência no cenário internacional e reforça o potencial dos profissionais da cidade. Em 2026, Victor terá a missão de registrar de perto os momentos de uma das maiores competições esportivas do planeta.