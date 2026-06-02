Vereadora Joice Silva repudia ofensas contra Virgínia Fonseca no Maracanã e reforça combate à violência contra a mulher

Por Samara Matos, na redação

Durante a sessão da Câmara Municipal de Taboão da Serra realizada na tarde desta terça-feira (2), a vereadora Joice Silva manifestou repúdio às ofensas direcionadas à influenciadora Virgínia Fonseca durante a partida da Seleção Brasileira no último domingo (31), no Estádio do Maracanã.

Ao utilizar a tribuna, a parlamentar afirmou que episódios de desrespeito contra mulheres não podem ser normalizados e destacou a importância de ampliar as ações de combate à violência de gênero.

“Não estou defendendo nenhum tipo de influenciadora ou pessoa pública. Estou defendendo uma mulher que foi ofendida em pleno estádio de futebol. Precisamos ter mais respeito pelas mulheres, independentemente de sua vida pessoal ou de suas escolhas”, declarou.

Joice Silva afirmou que o episódio demonstra que ainda há muito trabalho a ser feito para combater o machismo e promover o respeito às mulheres em todos os espaços da sociedade.

“Quando homens se juntam para desrespeitar uma mulher em um campo de futebol, isso mostra o quanto nosso país ainda precisa avançar. Fica aqui a minha indignação, o meu repúdio e o meu apoio à Virgínia Fonseca por ter sofrido essa violência”, acrescentou.

A manifestação da vereadora ocorreu um dia após Virgínia Fonseca relatar nas redes sociais ter se sentido acuada ao ser alvo de vaias durante o jogo da Seleção Brasileira. Em um longo desabafo, a influenciadora afirmou que a situação foi uma das experiências mais difíceis que enfrentou diante da exposição pública.

Doação de computador fortalece atendimento da DDM de Taboão da Serra

Durante o pronunciamento, Joice Silva também destacou iniciativas voltadas à proteção e ao acolhimento de mulheres em Taboão da Serra.

Recentemente, a vereadora esteve na Secretaria da Mulher ao lado da secretária Andrea Franquini, da delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Dra. Aparecida, e da Dra. Márcia para acompanhar a entrega de um notebook doado pela empresa Inoar à DDM, unidade da Polícia Civil especializada no atendimento e proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero.

Segundo a parlamentar, o equipamento ajudará a fortalecer a estrutura de atendimento da delegacia e contribuirá para a melhoria dos serviços prestados às mulheres vítimas de violência no município.

A vereadora reforçou ainda que seguirá atuando em iniciativas voltadas à proteção das mulheres e ao fortalecimento da rede de apoio em Taboão da Serra.