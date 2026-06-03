Alunas da ETEC Taboão da Serra vencem desafio de programação promovido pela Roblox

Direto da redação

Duas estudantes da ETEC Taboão da Serra se destacaram em um evento de tecnologia promovido pela Roblox e pela Mastertech, iniciativa que tem como meta formar 10 mil novos criadores digitais no Brasil até o fim de 2026. As informações foram divulgadas pelo portal JWave.

A ação faz parte da “Expedição Roblox na Estrada”, projeto gratuito que ensina jovens a desenvolver jogos e experiências digitais utilizando a linguagem de programação Luau e a plataforma Roblox Studio.

Em São Paulo, o evento foi realizado na Escola 42 e reuniu estudantes de escolas públicas da região. Durante a atividade, os participantes tiveram o desafio de criar experiências digitais do zero, trabalhando em duplas e com o apoio de monitores especializados.

A dupla vencedora da etapa paulista foi formada pelas alunas da ETEC Taboão da Serra Lorena Martins, de 15 anos, e Mariana Baptista. Mesmo utilizando o Roblox Studio pela primeira vez, elas desenvolveram um jogo com temática de apocalipse zumbi e conquistaram o primeiro lugar da competição.

“A gente estava lá testando tudo, colocando os personagens 3D, e pensamos: tem um zumbi aqui, e se a gente fizer um apocalipse zumbi?”, contou Mariana ao JWave.

Além dos encontros presenciais, a Expedição Roblox na Estrada oferece trilhas formativas online gratuitas com 36 horas de conteúdo voltadas para jovens, educadores e familiares. O programa também promove desafios mensais de criação digital, conhecidos como Game Jams, incentivando o desenvolvimento de habilidades em programação, criatividade e design de jogos.

Segundo os organizadores, a iniciativa já formou quase 2.500 novos criadores desde o início do projeto e pretende alcançar a marca de 10 mil participantes até o final de 2026.

A conquista das estudantes da ETEC Taboão da Serra reforça o potencial dos jovens da cidade em áreas ligadas à tecnologia e inovação, setores que seguem em expansão e oferecem novas oportunidades de formação e inserção no mercado de trabalho.