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Alunas da ETEC Taboão da Serra vencem desafio de programação promovido pela Roblox

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Direto da redação 

Duas estudantes da ETEC Taboão da Serra se destacaram em um evento de tecnologia promovido pela Roblox e pela Mastertech, iniciativa que tem como meta formar 10 mil novos criadores digitais no Brasil até o fim de 2026. As informações foram divulgadas pelo portal JWave.

A ação faz parte da “Expedição Roblox na Estrada”, projeto gratuito que ensina jovens a desenvolver jogos e experiências digitais utilizando a linguagem de programação Luau e a plataforma Roblox Studio.

Em São Paulo, o evento foi realizado na Escola 42 e reuniu estudantes de escolas públicas da região. Durante a atividade, os participantes tiveram o desafio de criar experiências digitais do zero, trabalhando em duplas e com o apoio de monitores especializados.

A dupla vencedora da etapa paulista foi formada pelas alunas da ETEC Taboão da Serra Lorena Martins, de 15 anos, e Mariana Baptista. Mesmo utilizando o Roblox Studio pela primeira vez, elas desenvolveram um jogo com temática de apocalipse zumbi e conquistaram o primeiro lugar da competição.

“A gente estava lá testando tudo, colocando os personagens 3D, e pensamos: tem um zumbi aqui, e se a gente fizer um apocalipse zumbi?”, contou Mariana ao JWave.

Além dos encontros presenciais, a Expedição Roblox na Estrada oferece trilhas formativas online gratuitas com 36 horas de conteúdo voltadas para jovens, educadores e familiares. O programa também promove desafios mensais de criação digital, conhecidos como Game Jams, incentivando o desenvolvimento de habilidades em programação, criatividade e design de jogos.

Segundo os organizadores, a iniciativa já formou quase 2.500 novos criadores desde o início do projeto e pretende alcançar a marca de 10 mil participantes até o final de 2026.

A conquista das estudantes da ETEC Taboão da Serra reforça o potencial dos jovens da cidade em áreas ligadas à tecnologia e inovação, setores que seguem em expansão e oferecem novas oportunidades de formação e inserção no mercado de trabalho.

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