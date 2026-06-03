Corpus Christi: ruas do Centro de Taboão da Serra serão interditadas a partir desta quarta-feira (3); confira

Por Samara Matos, na redação {}

A tradicional celebração de Corpus Christi deve reunir milhares de fiéis em Taboão da Serra nesta quinta-feira (4). Para a confecção dos tradicionais tapetes religiosos e a realização da procissão, diversas ruas da região central da cidade serão interditadas a partir das 23h desta quarta-feira (3).

A programação é organizada pelo Santuário Santa Terezinha, com apoio da Prefeitura de Taboão da Serra. Neste ano, cerca de mil voluntários participarão da confecção de 122 tapetes coloridos, que ocuparão um percurso superior a 600 metros pelas ruas da cidade. {}

De acordo com a administração municipal, as interdições seguem até as 22h de quinta-feira (4). As vias que serão bloqueadas são:

Rua do Tesouro (parcialmente, na faixa da direita, entre a Rua Santa Luzia e a Rua Comendador Ângelo Rinaldi);{}

Rua Ernesto Capelari (trecho entre a Rua Comendador Ângelo Rinaldi e a Rua Senador Filinto Muller);{}

Rua Senador Filinto Muller (entre a Avenida Armando de Andrade e a Rua do Tesouro);

Rua do Carmo (parcialmente, no lado direito da via, entre a Rua Senador Filinto Muller e a Rua Tereza Maria Luizetto);

Rua Santa Luzia (entre a Rua do Carmo e a Avenida Taboão).

Os tapetes são confeccionados com serragem colorida e tecidos, formando desenhos inspirados em símbolos religiosos e passagens bíblicas. A tradição é uma das mais importantes manifestações de fé católica da cidade e atrai visitantes de toda a região.

A programação tem início à meia-noite com a demarcação e a montagem dos tapetes. Às 14h será realizado um momento de louvor no Santuário Santa Terezinha. Em seguida, às 15h, acontece a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas decoradas. O encerramento está previsto para as 16h, com a celebração da Santa Missa.{}

Por conta do feriado municipal de Corpus Christi e do ponto facultativo decretado pela Prefeitura, as repartições públicas municipais permanecerão fechadas na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5). O atendimento será retomado normalmente na segunda-feira (8).

Os serviços essenciais funcionarão normalmente, incluindo os prontos-socorros, UPA Akira Tada, SAMU, Guarda Civil Municipal, serviços de trânsito e funerários.{}

Programação

00h às 14h – Confecção dos tapetes e visitação

14h – Louvor no Santuário Santa Terezinha

15h – Procissão com o Santíssimo Sacramento

16h – Santa Missa

Serviço

Santuário Santa Terezinha

Rua Thereza Maria Luizetto, 42 – Centro, Taboão da Serra

A expectativa é de que a celebração reúna moradores de Taboão da Serra e cidades vizinhas, reforçando uma tradição religiosa que há décadas faz parte da história do município.