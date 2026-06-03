GCM prende homem suspeito de roubar celular de mulher; ele alegou ter cometido o crime para comprar presente para a namorada

Direto da redação
Um homem de 19 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra na tarde desta terça-feira (2), suspeito de roubar o celular de uma mulher na região do Parque São Joaquim.
De acordo com informações, o suspeito foi identificado com o auxílio do sistema de monitoramento da cidade. Após receber informações da Central de Monitoramento, equipes da GCM localizaram o homem na Estrada Kizaemon Takeuti e realizaram a abordagem.
As imagens das câmeras ajudaram os agentes a identificar as roupas, o capacete e a motocicleta utilizados durante o crime. Com base nas características observadas, os guardas conseguiram localizar o suspeito poucas horas após o roubo.
Durante a abordagem o homem teria confessado informalmente aos agentes a autoria do crime e afirmou que roubou o celular para conseguir dinheiro para comprar um presente de aniversário para a namorada.
O suspeito foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Taboão da Serra. Na delegacia, a vítima reconheceu o homem como autor do roubo e também identificou o capacete utilizado durante a ação criminosa.
Diante dos elementos reunidos durante a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por roubo. Após os procedimentos de praxe, o acusado foi submetido a exame de corpo de delito e permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia.
Uma motocicleta Honda CG 160 Titan e um aparelho celular foram apreendidos durante a ocorrência.