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GCM prende homem suspeito de roubar celular de mulher; ele alegou ter cometido o crime para comprar presente para a namorada

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Direto da redação 

Um homem de 19 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra na tarde desta terça-feira (2), suspeito de roubar o celular de uma mulher na região do Parque São Joaquim.

De acordo com informações, o suspeito foi identificado com o auxílio do sistema de monitoramento da cidade. Após receber informações da Central de Monitoramento, equipes da GCM localizaram o homem na Estrada Kizaemon Takeuti e realizaram a abordagem.

As imagens das câmeras ajudaram os agentes a identificar as roupas, o capacete e a motocicleta utilizados durante o crime. Com base nas características observadas, os guardas conseguiram localizar o suspeito poucas horas após o roubo.

Durante a abordagem o homem teria confessado informalmente aos agentes a autoria do crime e  afirmou que roubou o celular para conseguir dinheiro para comprar um presente de aniversário para a namorada.

O suspeito foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Taboão da Serra. Na delegacia, a vítima reconheceu o homem como autor do roubo e também identificou o capacete utilizado durante a ação criminosa.

Diante dos elementos reunidos durante a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por roubo. Após os procedimentos de praxe, o acusado foi submetido a exame de corpo de delito e permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia.

Uma motocicleta Honda CG 160 Titan e um aparelho celular foram apreendidos durante a ocorrência.

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