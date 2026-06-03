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Corpus Christi: Poupatempo e Bom Prato de Taboão da Serra e Embu das Artes fecham na quinta-feira (4)

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Por Samara Matos, na redação 

Os moradores de Taboão da Serra e Embu das Artes devem ficar atentos ao funcionamento dos serviços públicos durante o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4). As unidades do Bom Prato e do Poupatempo terão alterações no atendimento.>>

O Bom Prato de Taboão da Serra e o de Embu das Artes estarão fechados durante o feriado. O atendimento será retomado normalmente na sexta-feira (5).>>

As unidades do  Poupatempo de Taboão da Serra e Embu das Artes também não abrirão na quinta-feira (4). Os serviços presenciais voltarão a ser realizados na sexta-feira (5), mediante agendamento prévio.>>

Apesar do fechamento da unidade física, os cidadãos poderão acessar diversos serviços digitais por meio do portal e do aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, além do atendimento automatizado via WhatsApp. >>

O Programa Bom Prato oferece refeições balanceadas a preços populares e atende diariamente centenas de pessoas na região. Após o feriado, as unidades retomam o funcionamento normal, com café da manhã, almoço e jantar.

Confira o funcionamento

Bom Prato de Taboão da Serra e Embu das Artes

  • Quinta-feira (4): fechado
  • Sexta-feira (5): funcionamento normal

Poupatempo de Taboão da Serra

  • Quinta-feira (4): fechado
  • Sexta-feira (5): atendimento normal mediante agendamento

A orientação é que os moradores programem seus atendimentos e utilizem os canais digitais disponíveis durante o feriado para evitar transtornos.

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