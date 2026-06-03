Deputado Eduardo Nóbrega reforça convite para a Marcha para Jesus e destaca importância da união pela fé

Da assessoria do deputado

A cidade de São Paulo recebe nesta quinta-feira (4) mais uma edição da Marcha para Jesus, um dos maiores eventos cristãos do mundo. A expectativa é reunir milhões de pessoas em uma grande manifestação de fé, adoração e oração pelo Brasil.

Membro da Igreja Renascer em Cristo, o deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega reforçou o convite para que cristãos de todas as denominações participem do evento, que há mais de três décadas reúne famílias, lideranças religiosas e fiéis em um momento de unidade e celebração.

Parceiro das iniciativas lideradas pelo Apóstolo Estevam Hernandes e pela Bispa Sonia Hernandes, idealizadores da Marcha para Jesus no Brasil, Eduardo tem acompanhado e apoiado ações voltadas ao fortalecimento da fé cristã, da liberdade religiosa e dos valores que contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

“Mais do que um evento, a Marcha para Jesus é um testemunho público da nossa fé. É um momento em que milhões de pessoas se unem para orar pelo Brasil, pelas famílias e pelo futuro da nossa nação. Quero convidar todos a participarem deste grande ato de fé e esperança”, afirmou o parlamentar.

Em 2025, Eduardo Nóbrega também teve papel de destaque no reconhecimento da cultura cristã paulista ao ser autor da lei que declarou o Renascer Praise Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de São Paulo. A homenagem reconhece a trajetória de um dos mais importantes grupos de louvor do país, que há décadas leva a mensagem do Evangelho por meio da música.

A Marcha para Jesus 2026 terá concentração a partir das 10h, na Estação Luz do Metrô, seguindo em caminhada até a Praça Heróis da FEB, onde acontecerão apresentações de grandes nomes da música gospel nacional, incluindo o Renascer Praise.

“Que seja um dia de celebração, comunhão e bênçãos para todos. Nos encontramos na Marcha para Jesus”, concluiu Eduardo Nóbrega.