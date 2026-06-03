Korea Fest Brasil destaca cultura sul-coreana em Taboão da Serra no Parque das Hortênsias de quinta a domingo

Da assessoria de imprensa

A cidade de Taboão da Serra será palco de uma grande celebração cultural entre os dias 04 a 07 de junho no Parque das Hortênsias recebe o Korea Fest Brasil, evento com entrada gratuita que acontece das 12h às 22h e promete atrair moradores e turistas em busca de uma experiência única.

O festival traz uma imersão na cultura sul-coreana, com destaque para sua gastronomia rica, criativa e cheia de personalidade. O público poderá experimentar pratos típicos e releituras que vêm conquistando o Brasil, como tempurá, hot dog coreano (corn dog), tteokbokki — incluindo versões como cheese tteokbokki —, além de especialidades como bibimbap, bulgogi, bulgogi cupbap e korean cupbap.

Entre os destaques também estão o tradicional frango frito coreano em diferentes versões, incluindo o picante, além do karaage, guioza, nikuman e opções como lámen e ramen kimchi, trazendo sabores intensos e marcantes da culinária asiática.

Além da culinária internacional, o evento também valoriza a gastronomia brasileira, reunindo pratos típicos que fazem parte da identidade nacional. A combinação entre sabores da Coreia do Sul e do Brasil proporciona ao público uma experiência gastronômica diversa, acessível e cheia de contrastes.

A programação cultural é um dos grandes destaques e promete deixar os dorameiros ainda mais animados, com apresentações inspiradas no universo do K-pop, a grade musical será divulgada através do Instagram @koreafestbrasil onde o público poderá acompanhar todas às novidades que vão estar neste evento em Taboão da Serra.

Com estrutura completa, espaço ao ar livre e clima descontraído, o evento consolida Itapevi como um ponto de encontro para quem busca lazer, cultura e boa comida na região.

SERVIÇO:

Local: Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500 – Taboão da Serra | SP

Data: 04 a 07 de junho

Horário: das 12h às 22h