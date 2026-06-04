Prefeitura de Taboão da Serra intensifica remoção de entulho acumulado na Usina com contratação emergencial

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra iniciou nesta terça-feira (2) uma nova etapa dos trabalhos de remoção do grande volume de entulho acumulado na área da Usina, localizada atrás do Ecoponto do Jardim Irapuã. Para acelerar o serviço, a administração municipal firmou um contrato emergencial com uma empresa especializada na retirada e destinação dos resíduos. >>

Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos e Manutenção, o objetivo é reduzir o volume de materiais descartados irregularmente no local e solucionar um problema que se arrasta há anos no município.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos e Manutenção, Johnathan Noventa, parte do entulho já estava acumulada na área antes do início da atual gestão.

“Quando assumimos, boa parte desse transbordo de entulho já estava aqui. Faltava verba e contrato para a remoção desses materiais. Em abril iniciamos a retirada e agora fechamos esse contrato emergencial para dar mais celeridade aos trabalhos”, afirmou o secretário.

Nos últimos dias, a área se tornou alvo de atenção após registros de pequenos focos de incêndio. Segundo a prefeitura, os episódios são provocados pela combinação de gases gerados pela decomposição dos resíduos, mudanças de temperatura e pela movimentação dos materiais.

“Esses fatores, associados ao atrito da movimentação dos materiais, têm causado pequenos focos de incêndio que são monitorados e contidos pela equipe da nossa secretaria”, explicou Johnathan Noventa.

O contrato emergencial foi firmado com a empresa Brastec Serviços e Tecnologia Ambiental, no valor de R$ 8,4 milhões. A expectativa da administração municipal é concluir a remoção dos resíduos em até oito meses.>>

Segundo a prefeitura, o prazo poderá ser reduzido caso seja concluído o processo licitatório aberto para contratação definitiva do serviço, que atualmente depende de decisão judicial.

A administração municipal reforça que o descarte irregular de lixo, entulho e restos de construção em áreas públicas é considerado crime ambiental e pode resultar em multas de até R$ 12 mil.

A população pode denunciar casos por meio da plataforma Aprova Taboão.

Ecopontos recebem descarte gratuito

Para evitar o descarte irregular, Taboão da Serra conta com dois Ecopontos que recebem gratuitamente pequenos volumes de entulho, móveis, eletrodomésticos e materiais recicláveis.

Os serviços são exclusivos para moradores do município e permitem o descarte de até 20 sacos de entulho por dia, por pessoa.

Ecoponto Jardim Irapuã

Endereço:>> Rua José Milani, 275, Jardim Irapuã (em frente ao Supermercado Kaçula)

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h.

Ecoponto Jardim Triângulo

Endereço: Estrada das Olarias, 980, Jardim Triângulo (ao lado da EMEB Machado de Assis)

Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h às 17h.

A prefeitura orienta os moradores a utilizarem os locais adequados para descarte de resíduos e contribuírem para a preservação e limpeza da cidade.