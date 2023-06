Temporada de Festas Juninas das Escolas Municipais de Taboão da Serra começa neste sábado (3)

Direto da redação

Um dos períodos mais aguardados do ano chegou: a época das Festas Juninas e Julinas. As escolas da rede municipal de ensino de Taboão da Serra já estão se preparando para as festividades e neste sábado, 03/06, oito unidades promovem a atividade que une famílias e comunidades inteiras.

Uma das mais tradicionais festas escolares é a da EMEFEM Rui Barbosa, que atende cerca de 770 alunos. “Todos na escola estão super animados, os preparativos estão a todo vapor, muita alegria, muita contribuição dos pais e um clima bem festivo. Teremos barracas com comidas típicas e brincadeiras, show às 12h com a dupla sertaneja Iran & Ivan, além de dez apresentações de quadrilha junina. Todos estão convidados a celebrar com a gente”, afirmou a vice-diretora Alice Gomes Costa Prado.

O “Arraiá da EMEFEM Rui Barbosa” será das 10h às 17h, na Rua Armezinda de Jesus Pereira, 60, no Jardim Virgínia. No mesmo horário, acontecerá a festividade na EMI Horário, no Jardim Guaciara. Das 10h às 16h acontecem as festas da EMEF Edson Mambelli, no Jardim das Oliveiras, EMI Mingau, no Jardim Maria Rosa, e EMI Mônica, na Vila Carmelina. No PAC Nossa Senhora das Graças, no Parque Pinheiros, a festa junina será das 10h

às 15h.

Das 10h às 14h será vez do CMHR Amor Perfeito, no Jardim Guayanã, e do PAC São João Maria Vianney, no Jardim América, celebrarem a tradição.

A secretária de Educação, Dirce Takano, convida as comunidades a prestigiarem as atividades. “As Festas Juninas e Julinas das escolas municipais de Taboão da Serra são eventos que fazem parte da cultura popular brasileira e fortalecem os vínculos entre as famílias e as escolas. Todos estão preparando tudo com muito amor e

convido a população a prestigiar nossos alunos e escolas”, disse.

Serviço

Festas Juninas – Escolas Municipais de Taboão da Serra

03/06 – sábado

Das 10h às 17h

– EMEFEM Rui Barbosa: Rua Armezinda De Jesus Pereira, Nº 60 – Jardim Virginia

– EMI Horácio: Rua Joaquim Lucas Filho, Nº 90 – Jardim Guaciara

Das 10h às 14h

– CMHR Amor Perfeito: Rua Ana Maria da Conceição Nº 100 – Jardim Guayanã

– PAC São João Maria Vianey: Rua Colômbia, Nº 100 – Jardim América

Das 10h às 15h

– PAC Nossa Senhora das Graças: Rua Murílo Faraco, 85, Parque Pinheiros

Das 10h às 16h

– EMEF Edson Mambelli: Rua Nilton Bertani dos Santos, Nº 225 – Jardim das Oliveiras

– EMI Mingau: Avenida Dr. José Maciel, Nº 708 – Jardim Maria Rosa

– EMI Mônica: Rua Hermínio de Jesus Madeira, Nº 80 – Vila Carmelina