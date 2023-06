Tarcísio afirma que vai autorizar em breve a expansão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra

Direto da redação

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 31 de maio de 2023, durante visita às obras da futura Linha 6-Laranja de metrô em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que a Linha 4-Amarela, operada pela concessionária ViaQuatro, chegará em Taboão da Serra.

Segundo Freitas, a autorização para o projeto executivo será feita “agora”, o que demonstra que muito em breve o Estado deverá autorizar o desenvolvimento do traçado. Atualmente a Linha 4-Amarela de metrô liga o centro de São Paulo, na região da Luz, integrando com linhas do Metrô e também de trens, até o bairro da Vila Sônia, que não é distante do município de Taboão da Serra.

Para percorrer este trajeto, um ônibus gratuito apelidado de “vai e vem” faz a conexão da cidade da Grande São Paulo com o metrô, mas deve ser mantido até a entrega da ampliação.

“Isso vai acontecer com a autorização do projeto executivo agora, para a extensão da linha 4 da Vila Sônia, para Taboão. É algo requerido aí pelo Eduardo há muito tempo, então é uma pessoa que briga por isso há bastante tempo”, disse o governador ao se referir ao parlamentar Eduardo Nóbrega, da Assembleia Legislativa do Estado.

A nova extensão deve contar com pouco mais de três quilômetros e duas estações, porém detalhes dos locais destas novas paradas, assim como valores e investimentos, ainda não são de conhecimento público.

Na época da gestão Doria/Garcia foi levantada a possibilidade da ViaQuatro assumir os custos de todo o projeto, construir e entregar a expansão, mas sem maiores detalhes.

As obras devem ser de responsabilidade da concessionária ViaQuatro, por meio de um aditivo no contrato de concessão. Mais detalhes sobre a obra e como ela deve sair do papel, devem ser disponibilizas em breve pela Secretaria de Parceria e Investimentos e pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.