Thiago Ventura concorre ao Trófeu Uol Splash na categoria “Melhor Humorista de 2020”

Por Samara Matos, na redação

O humorista de Taboão da Serra, Thiago Ventura está concorrendo ao Troféu Uol na categoria “Melhor Humorista de 2020”. De acordo com a votação parcial, Thiago Ventura está com 37,40% do total de 7.438 votos até a tarde desta quinta-feira (17). Para votar [clique aqui]. A votação termina no dia 20 de dezembro.

Thiago Ventura concorre ao lado de outros renomados humoristas como Tatá Werneck, Rafael Portugal, Eduardo Sterblitch, Paulo Vieira e Marcelo Adnet

Premiação Splash Awards:

Seus ídolos merecem ser exaltados depois de um ano tão difícil, não é? A gente sabe disso. Por isso, Splash criou o Splash Awards, a primeira edição da premiação para celebrar as melhores coisas e personalidades de 2020 na cultura pop, na internet, na televisão etc. Você pode votar em todas as 26 categorias do Splash Awards no site Uol. Os vencedores serão anunciados no dia 22.

Resultado parcial:

Eduardo Sterblitch: 2,76%

Marcelo Adnet: 13,23%

Paulo Vieira: 5,85%

Rafael Portugal: 30,16%

Tatá Werneckimagem: 10,60%

Thiago Ventura: 37,40%