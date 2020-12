Inspirada nos netos, atriz se arrisca na literatura e lança livro “#partiucasadavó”

Da assessoria da atriz

O livro “#partiucasadavó – O vaso do Marajó e outras histórias da vovó”, foi escrito por uma atriz que, após criar tantos personagens, vivencia um dos papéis mais especiais de sua vida: o de ser avó fora dos palcos. Rafaela se diverte com a curiosidade e as traquinagens dos netos Gael e Cecília, que a remetem às viagens e histórias do passado. Neste universo mágico e ingênuo, trafegam detalhes encantadores e inesquecíveis.

É uma publicação infantil que atende a adultos também, pois alerta a importância da convivência das crianças com os avós, numa época em que há quase que uma necessidade de afastar o excesso de tecnologia dos lares.

O hábito de contar histórias estimula a criança a observar e entender detalhes que são importantes para sua formação. E, também, propicia o vivenciar de experiências que serão eternizadas.

A autora consegue cativar seus netos, promover o aprendizado e mantê-los atentos a tudo. E, de maneira carinhosa, apresenta os objetos de sua casa sempre com um relato especial. Provavelmente ela não vai parar nesta edição. Beatriz, a neta caçula, já é incentivo a uma nova aventura.

Sobre a autora – Rafaela Puopolo, também conhecida como Lella no meio profissional, é formada em Pedagogia pela PUC-SP. Foi professora e orientadora por mais de 15 anos. Formou-se em Artes Cênicas pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (EAD/USP). Atriz profissional desde 1976, atua em Teatro, Cinema e em publicidade. Como locutora sua voz é encontrada na Rádio, TV, Internet e outras mídias.

É uma das fundadoras do Clube da Voz – onde estão reunidos profissionais de voz com grande experiência no mercado publicitário. Entre os trabalhos teatrais, dirigidos às crianças, está o espetáculo “Tribobó City”, de Maria Clara Machado, onde além de atriz, atuou como assistente de direção e de coreografia.

Como voluntária em um Abrigo Infantil, dedicou-se a explorar o universo das fábulas através da dramatização e, também, como contadora de histórias para a infância e adolescência. O último trabalho neste segmento foi “A Rainha Entediada” de Renata Sunega, no Centro Cultural dos Correios. Agora ela estreia como escritora, seu novo papel. Importante saber que a venda do livro ajuda no tratamento do Câncer das Crianças e Adolescentes do “Centro Infantil Boldrini”.

Ficha técnica:

#partiucasadavó – O vaso do Marajó e outras histórias da vovó

1ª edição – 40 páginas

Editora: Grafbello/PR

ISBN: 978-65-00-06707-1 Formato: 0,23m x 0,23m

Designer Gráfico: André de Melo Almeida

Ilustradora: Maira MacLou

Valor: R$ 30,00 – com frete incluso para todo o Brasil

ENTRE EM CONTATO:

Facebook: www.facebook.com/livropartiucasadavo/

Instagram: www.instagram.com/livropartiucasadavo

E-mail: [email protected]

Márcia Kovacs – Assessora de Imprensa [email protected]