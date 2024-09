Título de Cidadão Taboanense: Câmara Municipal realiza sessão solene e entrega honrarias

Direto da CMTS

Em sessão solene realizada na noite de quarta-feira, dia 25, na Câmara Municipal de Taboão da Serra, os vereadores entregaram o título de Cidadão Taboanense às pessoas que tiveram seus nomes indicados e aprovados em plenário no início do mês. A honraria é o reconhecimento do poder legislativo aos cidadãos que praticam atos relevantes e de interesse social em prol da cidade.

“Foi uma sessão muito bonita e o Título de Cidadão Taboanense é a maior honraria que temos em Taboão da Serra e cada vereador indicou quem merecia receber. Inclusive eu, que fui indicado e fico lisonjeado em receber o título”, afirma o presidente Dr. André da Sorriso, que recebeu a honraria das mãos do vereador Enfermeiro Rodney.

O presidente reclamou da ausência do prefeito Aprígio ou representante do poder executivo, que foram convidados. Os vereadores Alex Bodinho e Sandro Ayres não participaram da sessão e vão entregar a honraria em outra oportunidade aos seus homenageados. A vereadora Luzia Aprígio não fez indicação.

Além do Título de Cidadão Taboanense, a Câmara Municipal de Taboão da Serra tem outras honrarias: Medalha 19 de Fevereiro, Medalha Laurita Ortega Mari e Medalha Zumbi dos Palmares.

Veja a lista dos homenageados com o Tïtulo de Cidadão Taboanense

Anderson Nóbrega: Pastor Marcos Galdino de Lima Júnior / Dra.Yolanda Yuriko Takehana

Celso Rodrigo Gallo: Hernani Marcos Nunes “Nando” (in memoriam) / Celso Aparecido dos Santos

Dr. André da Sorriso: Dr. Marcelo Thomaz Ferreira / Coronel PM Mauro Elias Ferreira Sampaio

Carlinhos do Leme: Dr. Hugo Tadeu Guimarães de Oliveira / Professora Manuela Santos Souza Costa

Érica Franquini: Antonio de Sousa Ramalho / Jackson Sanches Gomes

Joice Silva: Evani Soares da Silva Calado / Fábio André Rodrigues Lachi

Nezito: Walter dos Santos / Bianca Paiva Lopes

Marcos Paulo de Oliveira: Neila Franco Batista de Oliveira / Pastor Manoel Santos de Moura

Enfermeiro Rodney: Vereador Dr. André da Sorriso / Francenilda Aparecida dos Santos

Dr. Ronaldo Onishi: José Lopes de Jesus / Vereador Nezito

Alex Bodinho: Luis Carlos Ribeiro Navarro / Mario Gabriel Santos de Oliveira

Sandro Ayres: João Neres de Andrade / José Geraldo Neto

A vereadora Luzia Aprígio não indicou nomes para receber a honraria.