Turma do Bem oferece tratamento odontológico gratuito para jovens em Taboão da Serra 

Por GJ, direto da Redação

A ONG Turma do Bem, em parceria com a Colgate, vai realizar no dia 6 de junho uma Mega Triagem simultânea em 90 cidades do Brasil, incluindo Taboão da Serra. A iniciativa busca identificar jovens com graves problemas bucais e oferecer tratamento odontológico totalmente gratuito para jovens de 11 anos até atingirem 18 anos.

Em Taboão da Serra, o projeto vai atuar na ONG Sementes do Amanhã, localizada na rua João Pires de Camargo, 207, no Jardim Mirna. Para participar, o responsável terá que fazer o cadastro no formulário da Mega Triagem (Clique aqui). Após isso, os interessados deverão comparecer no local, no dia 6, com o responsável, documento de identidade e munido de comprovante de endereço. Um dentista voluntário fará um exame visual não invasivo, preencherá a ficha com dados e fará uma avaliação socioeconômica da família.





Para acessar o site da Mega Triagem os demais pontos de avaliação voluntária é www.megatriagem.tdb.org.br e conferir a região.