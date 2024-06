Metrô Taboão da Serra: Governo do Estado e Prefeitura assinam convênio nesta segunda (3)

Direto da Redação

A promessa para que o metrô chegue até Taboão da Serra ganha mais um importante capítulo nesta segunda-feira (3). Governo do Estado e Prefeitura Municipal assinam convênio para “viabilização da implantação do Projeto de Extensão da Linha 4-Amarela do Metrô, de Vila Sônia a Taboão da Serra”. A cerimônia acontece na sede da futura prefeitura, local que também vai abrigar a estação do metrô.

“Na prática, o convênio vincula obrigações de cada parte no processo de implantação da estação de Taboão da Serra do Metrô e da extensão da linha amarela até o município com previsão de ações e medidas necessárias a essa importante intervenção e a mitigação dos seus impactos”, diz o secretário de desenvolvimento urbano, habitação e meio ambiente, Nilcio Regueira.





Atualmente a concessionária ViaQuatro desenvolve o projeto executivo e a previsão do início das obras, segundo falas do governador Tarcísio de Freitas, é no final de 2024 com entrega prevista em 2028 e início da operação no ano seguinte. Além da estação da Taboão da Serra, o metrô vai entregar a estação Parque Chácara do Jockey.

Estação do Metrô Taboão da Serra

A primeira estação do metrô fora da capital paulista será a de Taboão da Serra e está prevista para ser na antiga sede da empresa Sorana Sul e numa área da nova Prefeitura, com saídas dos dois lados da Avenida Aprígio Bezerra da Silva (antiga Rodovia Régis Bittencourt).

Linha 4-Amarela

A linha opera em 12,8 km de extensão com 11 estações: Luz, República, Higienópolis-Mackenzie, Paulista, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Faria Lima, Pinheiros, Butantã, São Paulo-Morumbi e Vila Sônia-Professora Elisabeth Tenreiro. Com a expansão, ela ganhará mais 3,3 km, totalizando 16,1 km.