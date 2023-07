União Química abre vagas de emprego em Taboão da Serra e região

Por Samara Matos, na redação

A União Química, uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, abriu vagas de emprego para diferentes especializações em Taboão da Serra, Embu-Guaçu, Guarulhos e São Paulo.

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis, os interessados devem cadastrar o currículo no site. Para acessar a página de vagas da empresa, clique AQUI.

Confira algumas vagas abertas na União Química:

Vagas abertas em guarulhos

Assistente Administrativo,

Analista de Qualificação,

Analista de Desenvolvimento,

Analista de Projetos,

Supervisor de Garantia,

Estágio em Qualidade,

Analista de Desenvolvimento

Engenheiro Civil.

Vagas abertas em Taboão da Serra

Analista de Garantia

Analista de Qualidade

Analista de Qualidade Pleno.

Vagas abertas em Embu-Guaçu

Analista de Excelencia Operacional Junior

Analista de garantia da qualidade Sênior

Auxiliar de Produção (vaga exclusiva PCD)

Vagas para São Paulo/SP

Gerente de Produção

Analista Administrativo

Assistente de Administração

Analista de Administração

Comprador

Comprador Pleno

Assistente de Crédito e Cobrança.

Além do salário, a unidade da União Química de Taboão da Serra oferece assistência médica e odontológica, participação de lucros, restaurante interno, auxílio creche, seguro de vida e vale-transporte.

Sobre a União Química

Com mais de oito décadas de atuação, a União Química está posicionada como uma das maiores e mais sólidas empresas da indústria farmacêutica. Com capital 100% nacional e perfil inovador, fornecemos produtos de alta qualidade a custos cada vez mais competitivos.

A empresa chegou a Taboão da Serra em 2015, quando adquiriu a planta da Novartis, que deixou a cidade e se instalou em Embu das Artes. Localizada no Parque Industrial Daci, a unidade é batizada de Anovis, responsável pela terceirização da produção de medicamentos para a indústria farmacêutica nas formas líquidas, sólidas e semissólidas.

Com mais de 865 colaboradores, a Anovis possui um amplo parque moderno industrial com, aproximadamente, 400 mil m² de área total, sendo 58 mil m² de área construída. A nova unidade fabril da União Química conta atualmente com um portfólio de 67 medicamentos e mais de 700 apresentações (SKU´s), produzidos de acordo com a demanda dos seus principais clientes, que exportam para 13 países da América Latina.

A unidade Anovis possui um vasto portfólio de produtos/formas farmacêuticas:

– Líquidos: soluções, suspensões e gotas orais

– Sólidos orais: comprimidos, comprimidos revestidos, drágeas e cápsulas

– Semissólidos