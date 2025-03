Vagas abertas para Curso de Administração Pública EAD no Polo UniCEU Campo Limpo

Por Samara Matos, na redação

A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) está com vagas abertas para o curso de Administração Pública na modalidade de Educação a Distância (EAD) no Polo UniCEU Campo Limpo, em São Paulo. As inscrições para o vestibular estão abertas entre os dias 17 e 21 de fevereiro de 2025. Mais informações e detalhes sobre o processo seletivo podem ser acessados ​​no site da UFSJ.

Nesta edição, 50% das vagas são destinadas a servidores da administração pública municipal, estadual ou federal, que serão selecionados por meio de sorteio. As demais vagas são voltadas para a demanda social e serão preenchidas de acordo com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com possibilidade de escolha entre as edições de 2013 a 2024.

O curso é oferecido em diversos polos, incluindo São João del-Rei (MG), Itapevi (SP) e Paraisópolis (MG), com 30 vagas disponíveis por polo. A seleção para servidores públicos será exclusivamente por sorteio, enquanto os candidatos da demanda social serão avaliados pelas notas do ENEM.

A UFSJ visa proporcionar acesso ao ensino superior para um público diversificado, com a possibilidade de qualificação na área pública de forma acessível e prática. O processo seletivo para o curso de Administração Pública EAD é uma excelente oportunidade para quem deseja investir na área de gestão pública.

Saiba mais sobre a UniCEU: https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/coceu/polos-de-formacao/