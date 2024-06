Veja os filmes da semana no cinema do Shopping Taboão

Confira os filmes em exibição no cinema do Shopping Taboão no período de 20 a 26 de junho de 2024. Os ingressos custam R$ 42 de segunda a sexta e R$ 48 aos finais de semana e feriados na sala padrão. Na Sala Cine 3D, os valores são R$ 48 e R$ 54. Há ingressos para meia-entrada.

ESTREIA

DIVERTIDA-MENTE 2

sinopse: “Divertida-mente 2”, da Disney e da Pixar regressa à mente de Riley, recém-chegada à adolescência, enquanto o Quartel General é alvo de uma demolição súbita para dar espaço a algo totalmente inesperado: novas Emoções! A Alegria, a Tristeza, a Raiva, o Medo e a Repulsa, que têm feito, sem dúvida, uma boa gestão, não sabem como reagir à chegada da Ansiedade. E parece que ela não veio sozinha.

BANDIDA – A NÚMERO UM

sinopse: Aos nove anos, Rebeca é vendida por sua avó para o bicheiro que comandava a Rocinha. Disputada por bicheiros e traficantes, a comunidade passa por mudanças de poder. Rebeca vira mulher do traficante chefe e, com a morte do parceiro, sua sucessora. A eletrizante trajetória de crime, violência, drogas e amor de uma mulher chefe do tráfico na Rocinha, no Rio de Janeiro dos anos 1980.





EM CARTAZ

PLANETA DOS MACACOS: O REINALDO

sinopse: Muitas sociedades de macacos cresceram desde quando César levou seu povo a um oásis, enquanto os humanos foram reduzidos a sobreviver e se esconder nas sombras.

BAD BOYS ATÉ O FIM

sinopse: Os brincalhões polícias de Miami, Mike Lowrey e Marcus Burnett, embarcam em uma perigosa missão para limpar o nome do falecido capitão da polícia.