Vereadores de Taboão da Serra voltam do recesso com sessões presenciais nesta terça (4)

A volta do recesso parlamentar dos vereadores de Taboão da Serra nesta terça-feira (4) marca também o retorno das sessões legislativas presenciais no plenário após meses sendo realizadas de forma virtual em decorrência da pandemia do coronavírus.

No retorno, medidas foram adotadas para garantir distanciamento entre as pessoas. A capacidade do público foi reduzida para 50 lugares, a distribuição de dispenser com álcool em gel, além da medição da temperatura de todos que adentrarem no prédio da Câmara.

Além das sessões presenciais, alguns eventos que foram adiados como a Medalha Laurita Ortega Mari, e possíveis entregas de títulos de Cidadão Taboanense, também devem acontecer presencialmente.

“Os vereadores estarão em suas cadeiras e mesas. Estamos abrindo a casa também para eventos. Não tivemos a entrega da Medalha Laurita Ortega Mari, mas vamos marcar uma data. Nem que seja de maneira muito reduzida e a transmissão online, vamos produzir e entregar as medalhas. A Câmara reabrindo para votar projetos também tem condições de fazer as homenagens”, afirma o presidente Marcos Paulo (PSDB).

Presidente da Câmara de Taboão da Serra, Marcos Paulo fala do retorno as sessões presenciais.

Ele completa que ao longo da quarentena a “Câmara teve alguns casos suspeitos” e por isso as sessões foram suspensas presencialmente, mas “em nenhum momento parou. Todos os setores trabalharam em homeoffice”, afirma.

ELEIÇÕES 2020

Dos atuais 13 eleitos, cinco deles – Cido (PTB), Johnatan Noventa (PTB), Priscila Sampaio (Republicanos), Eduardo Nóbrega (MDB) e Professor Moreira (PDT) – não disputam a reeleição ao parlamento e abriram vaga para renovação.

“Teremos um processo eleitoral e a Câmara será palco de muitos debates, muitos embates. Vamos enfrentar um momento de transição e que a gente possa manter o debate em alto nível. Trazer as ideias do que a gente quer para o futuro da cidade. Todas as medidas que a população quer, vão passar pelo debate na Câmara”, diz Marcos Paulo.