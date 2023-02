Vereadores debatem demandas de Taboão da Serra durante sessão legislativa

Da CMTS

Os vereadores de Taboão da Serra participaram da 2ª Sessão Legislativa nesta terça-feira, dia 14. E apesar de não ter nenhum projeto em pauta, os parlamentares discutiram pontos relevantes para o município, abordando temas que são desafios e estão sendo enfrentados no momento.

O presidente Dr. André da Sorriso lembrou que nesta quarta (15) tem sessão solene para entrega da Medalha 19 de Fevereiro, em homenagem ao aniversário do município. “Gostaria de reforçar o convite a todos para que estejam presentes”, diz. Ele também elogiou o prefeito Aprígio por levar o “Prefeitura No Seu Bairro” à região do Pirajuçara nesta quinta (16).

Com atuação marcada em defesa dos autistas, o vereador Ronaldo Onishi afirmou que conversou com o prefeito Aprígio sobre a readequação do transporte escolar, que gerou discussões na semana passada.

“Fui demandado sobre o transporte público para as crianças autistas e com necessidades especiais. E, prontamente, assim que soube que a Prefeitura está fazendo realinhamento do transporte público, fui conversar com o prefeito. O prefeito Aprígio quer todas as crianças atendidas. É começo de ano [escolar] e estão fazendo esse realinhamento para atender todas nossas crianças”, diz Onishi.

O vereador Anderson Nóbrega afirma que o deputado estadual Eduardo Nóbrega conversou com o prefeito da capital, Ricardo Nunes, para pedir que a cratera na Avenida Eliseu de Almeida seja logo solucionada. “Essa cratera é na Eliseu de Almeida, em São Paulo, mas atinge demais a nossa população”, diz.

Já o Enfermeiro Rodney (PSD) destacou as ações que a gestão municipal tem feito nos bairros de Taboão da Serra. E fez críticas à gestão do Hospital Geral do Pirajussara (HGP), sob responsabilidade do Governo do Estado. “Infelizmente eu como vereador não tenho forças para combater algumas arbitrariedades que acontecem lá. Mas eu e o deputado estadual Eduardo Nóbrega vamos fazer uma visita surpresa”, afirma.

A vereadora Érica Franquini (PSDB) reforçou as críticas à empresa gestora da UPA Dr. Akira Tada, que negligenciou um paciente com suspeita de infarto e pediu que a Comissão Permanente de Saúde faça a fiscalização. Ela também promete lutar para que a UBS do Parque Laguna seja concluída. “Não vou desistir deste sonho”, diz.

A próxima sessão ordinária acontece no dia 28 de fevereiro a partir das 10h. Para acompanhar a 2ª sessão ordinária do ano na íntegra, clique aqui e assista no canal oficial da Câmara Municipal de Taboão da Serra no Youtube.