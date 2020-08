Direto da redação

Um motoqueiro ficou ferido no início da tarde desta segunda-feira (10) após sua moto colidir com um carro na Avenida Armando Andrade esquina com a Rua Pedro Mari no Parque Assunção em Taboão da Serra.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros atendimentos à vítima no local. Em seguida foi levado para receber atendimentos médicos no Pronto Socorro. Equipes de trânsito orientam os motoristas que circulam na região.