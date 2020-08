Idosa é acusada por vizinhos de matar cachorro e esconder embaixo da cama

Direto da redação

Moradores do Parque São Miguel acusam idosa de matar um cachorro, que havia fugido da casa de uma vizinha durante a queima de fogos, ocorrida após o jogo de futebol entre Corinthians e Palmeiras na noite de sábado (8). A GCM de Taboão da Serra foi chamada até o local e encontrou o animal morto dentro de um saco preto, embaixo da cama.

A dona do cachorro afirma que bicho fugiu com o barulho dos fogos. Porém, ao sair para procurar, foi informada por um comerciante que a “Marli havia pegado o cachorro”. Ela foi até o portão da acusada, que negou ter pego o cachorro.

Após 50 minutos em frente à residência, uma viatura do SAMU e outra da GCM chegaram ao local. Ao entrarem na residência, o animal foi encontrado morto dentro de um saco preto embaixo da cama.

Com isso, a GCM conduziu a acusada ao 1º Distrito Policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Aos policiais, ela afirma que o seu cachorro havia fugido e se parece com o animal morto, que pertencia a vizinha, e por isso começaram a dizer que ela teria pego, mas ela continuou negando.

Sobre o cachorro ter sido encontrado embaixo da cama em sua residência, ela disse desconfiar do rapaz (o filho da proprietária do animal) que entrou com a GCM e poderia ter colocado lá.

Após o registro da ocorrência, a idosa foi liberada e o caso vai ser investigado.