Direto da redação

Um motociclista de 18 anos morreu no fim da tarde desta quinta-feira (5) na Rodovia Régis Bittencourt, altura do km 271, em Taboão da Serra sentido Embu das Artes, após acidente com um caminhão betoneira na faixa da direita. As causas do acidente e informações sobre a vítima ainda não foram reveladas.