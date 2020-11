Metrô em Taboão: “Nos próximos dias teremos novidades”, anuncia secretário de Transportes do Estado

Direto da Redação

Por mais que o tempo passe uma promessa nunca será esquecida pelos moradores de Taboão da Serra: a construção do Metrô. Prometida ainda no antigo governo Geraldo Alckmin, a construção da continuação da Linha 4-Amarela ainda é comentada nas redes sociais. Tanto que, nesta semana, o atual secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy prometeu trazer novidades nos próximos dias sobre o assunto.

O assunto surgiu após um internauta questionar o responsável pela pasta. “E a linha 4 até o Taboão da Serra, secretário?”, indagou o internauta. O secretário respondeu. “A extensão da Linha 4 Amarela está em estudos. Nos próximos dias teremos novidades”, replicou o secretário.

Assunto antigo

Quando inaugurou a AME de Taboão da Serra em maio de 2012, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) repetiu a promessa feita no altar do Santuário Santa Terezinha em outubro de 2011 e garantiu que o Metrô chegaria a Taboão da Serra em 2016. Além de não ter sequer iniciado a obra, agora a expansão deixou de ser prioridade e não há qualquer previsão para iniciar as obras.

“A linha 4 do metrô é a mais moderna e nós vamos entregar em 22 meses as estações [São Paulo-]Morumbi e Vila Sônia. E já estamos fazendo o túnel em direção a Taboão. […] Vamos contratar o projeto funcional para poder fazer a obra que são mais duas estações, Jardim Jussara e Taboão da Serra. Em 2016, a gente consegue chegar [em Taboão da Serra]”, prometeu Alckmin.

Previsão falha

Durante a pré-campanha das eleições municipais de 2012, o então secretário estadual de transportes metropolitanos Jurandir Fernandes, convidou os políticos de Taboão da Serra e a imprensa regional para visitar as obras da futura estação Vila Sônia. Tempos depois, veio até Taboão fazer uma apresentação e reafirmou que o município seria o primeiro município, fora da capital paulista, a ter uma estação do metrô.

“Eu diria, para não me chamarem de mentiroso, é melhor [prever para] 2017, no primeiro semestre. Acho que até dá [para ser em 2016] se a gente conseguir os contratos rápidos. Licença ambiental não vejo grandes problemas, recursos financeiros o governador [Geraldo Alckmin] já alocou. Então é uma questão de obra”, disse Fernandes no pátio da futura estação Vila Sônia em maio de 2012.