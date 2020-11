Taboão da Serra realiza rematrícula para 2021 dos alunos da Rede Municipal de Ensino

Por Vera Sampaio, da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra iniciou no dia último dia 21 de outubro e segue pelos próximos dias a campanha de rematrícula para 2021 dos quase 32 mil alunos da Rede Municipal de Ensino. Além de fazer a rematrícula, as escolas estão entregando para as famílias os kits de alimentação e novas apostilas do programa Estude em Casa.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus e para evitar aglomerações, as escolas estão agendando horários para cada turma. A recomendação é que vá até a escola apenas um membro da família e, se possível, leve a própria caneta. É obrigatório o uso de máscara de proteção facial e manter distanciamento das demais pessoas.

Os kits de alimentação, assim como no mês passado, contêm 2 kg de arroz, 1kg de feijão, 500gr de macarrão, 1 sachê de molho de tomate, 2 latas de sardinha, 600gr de leite em pó, 1 óleo, 1kg de sal, 1kg de açúcar, 220gr de achocolatado, 1 pacote de biscoito tipo maisena e 1 dúzia de ovos. Os alunos também estão recebendo um pequeno kit da agricultura familiar com suco, biscoito e barra de cereal.

Com relação ao programa Estude em Casa, a secretária interina de Educação, Cecília Novello, ressalta que os pais e familiares devem devolver as apostilas anteriores. “É de suma importância que as famílias devolvam as apostilas anteriores com as atividades que já foram feitas pelos alunos. As apostilas serão corrigidas pelos professores e, assim, serão compostas as notas dos alunos”, explica.

Educação Infantil de 2021

A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Taboão da Serra segue com as inscrições para Educação Infantil de 2021. Quem tem crianças de 0 a 5 anos que ainda não estão matriculadas na rede municipal de ensino deve procurar uma das escolas da prefeitura para realizar o cadastro. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados.

Para realizar o cadastro basta comparecer em uma das EMIs ou EMEFs mais próxima de casa, portando os seguintes documentos: RG ou certidão de nascimento da criança; documentos pessoais do responsável (RG e CPF) e um comprovante de endereço atualizado. A lista completa das escolas da Prefeitura de Taboão da Serra com os endereços está disponível em www.educataboao.com.br.