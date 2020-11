Praticidade na CNH: Poupatempo amplia ofertas de serviços digitais; saiba mais

Direto da redação

Algumas das tratativas como mudança ou adição de categoria, liberação de veículos e primeira habilitação, que antes demandavam estar fisicamente no Poupatempo, agora não serão mais necessárias. Isto porque o Poupatempo, por meio da Prodesp, empresa de tecnologia do Estado de São Paulo, ampliou a oferta de serviços digitais.

Com isso, o cidadão consegue acesso a mais de 90 opções disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), nos totens de autoatendimento e aplicativo Poupatempo Digital.

“Hoje, o portal e o aplicativo do Poupatempo oferecem atendimento online, com a mesma qualidade e eficiência do presencial, ainda com capacidade reduzida devido a pandemia do coronavírus”, explica Murilo Macedo, diretor de Serviços ao Cidadão do Poupatempo.

Os demais serviços atendidos pelos Poupatempo de forma remota não são realizados nas unidades físicas, como segunda via e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamento, transferência, e venda e registro de veículos.

Canais digitais

Além disso, o Programa também disponibiliza em seus canais digitais as opções para IPVA, Atestado de Antecedentes Criminais, Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho, Nota Fiscal Paulista, entre outros. Tudo 100% online.

A medida garante as vagas no atendimento presencial para os serviços que são obrigatórios a confirmação biométrica, como RG e primeira CNH no caso de RG emitido com mais de oito anos.

Veja como solicitar os novos serviços do Poupatempo:

Mudança de categoria

O serviço de mudança de categoria é destinado ao motorista habilitado na categoria B (ou C ou D) que deseja conduzir veículos que exijam habilitação específica (categorias C, D ou E). Após a mudança, a CNH exibirá a nova categoria de veículo que o motorista pode dirigir.

Atalhos nos canais digitais do Poupatempo: Serviços > CNH – Carteira Nacional de Habilitação > Adição e/ou mudança de categoria.

Adição de categoria

Já adição de categoria é para o motorista habilitado na categoria A que deseja conduzir automóvel (categoria B); ou motorista habilitado nas categorias B, C, D ou E que deseja conduzir moto (categoria A). Após a adição, a CNH exibirá as duas categorias de veículo que o motorista pode dirigir.

Atalhos nos canais digitais do Poupatempo: Serviços > CNH – Carteira Nacional de Habilitação > Adição e/ou mudança de categoria.

CNH (Primeira Habilitação)

Documento que o órgão estadual de trânsito dá aos candidatos aprovados nas categorias A (motocicleta e veículos similares), B (automóvel e veículos semelhantes), ou A e B, pelo período de um ano.

Atalhos nos canais digitais do Poupatempo: Serviços > CNH – Carteira Nacional de Habilitação > Primeira Habilitação.

Liberação de veículos

Serviço para a liberação do veículo apreendido pelo cometimento de infração de trânsito durante ações de fiscalização que já pode ser realizado remotamente.

Atalhos nos canais digitais do Poupatempo: Serviços > Veículos > Demais serviços de Veículos > Liberação de veículo apreendido.