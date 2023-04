2ª Copa SEMEL de Futsal começa em Taboão da Serra

Direto da redação

A 2ª edição da Copa SEMEL de Futsal já começou em Taboão da Serra. A competição organizada pela Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL) foi organizada em duas fases, no primeiro semestre são 34 equipes do sub-13 e sub-15, com jogos de abril até junho, no período da manhã e da tarde, nos núcleos esportivos espalhados pelo município. No segundo semestre, serão as categorias sub-7, sub-9 e sub-11.

Os locais que recebem as partidas do torneio são os Ginásios Ayrton Senna e Zé do Feijão, Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Pietra Medeiros, Centro de Referência da Juventude (CRJ), Quadras do Saporito, Marabá, Centro Social Urbano (CSU), Parque Olívio Nóbrega e Centro de Cultura e Esporte (CCE) Jd. Comunitário.

O intuito do campeonato feito pela SEMEL é proporcionar a prática esportiva em todos os bairros de Taboão da Serra, garantindo inclusão, além de oportunizar os jovens a jogarem nos ginásios da cidade.

Os jogos são realizados de segunda a sexta-feira e nesta semana, devido ao feriado, acontecerão nesta segunda-feira, 17/04, nos Ginásios Zé do Feijão e Ayrton Senna, na terça-feira, 18/04, no CRJ, quarta-feira, 19/04, na Quadra do Saporito e na quinta-feira, 20/04, novamente no Ginásio Zé do Feijão e no CIE Pietra Medeiros.

“É muito importante para a Secretaria de Esportes e Lazer realizar a 2ª edição da Copa Semel de Futsal, pois o fato de proporcionar aos jovens da cidade a prática esportiva não tem preço. Muitas crianças que participam desta competição podem no futuro serem revelações para o Brasil e promover esse tipo de competição saudável, amistosa, contribuí no fortalecimento de vínculos e laços comunitários”, disse o secretário da SEMEL Olívio Nóbrega.

Serviço:

– Ginásio Ayrton Senna – Rua José Francisco dos Santos, 120, Jd. Helena

– Ginásio Zé do Feijão – Estr. Kizaemon Takeuti, 1950 – Jd. Roberto

– CIE Pietra Medeiros – Rua Antônio Pestana, 434, Monte Alegre

– Centro de Referência da Juventude (CRJ) – Rua Manoel Cassiano de Moraes, Nº 113- Jardim Scândia

– Quadra do Saporito – Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jardim Saporito

– Quadra do Marabá – Rua Pedra Cavalheiro Silva, 250, Jardim das Oliveiras

– Centro Social Urbano (CSU) – Estrada Benedito Cesário De Oliveira, 1879 – Parque Pinheiros

– Parque Olívio Nóbrega – Rua Mario Latorre, Parque Pinheiros

– Centro de Cultura e Esporte (CCE) – Rua Fernando Pessoa, 580, Jd. Comunitário