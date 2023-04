PodCast Na Redação: Nutricionista Talita da Mata ensina como ter alimentação saudável de forma simples

Direto da Redação

A nutricionista Talita da Mata foi a convidada do “PodCast Na Redação” da última quinta-feira (13). Ela já havia participado de outra live, que acabou interrompida por falta de energia elétrica ocorrida durante as fortes chuvas. Foram mais de 1h20 de conversa.

Talita ensina como montar o prato perfeito, com todos os nutrientes necessários no dia a dia. Das fibras à proteína. Ela também explicou porque consumir cerveja após as atividades físicas, comum entre os praticantes de futebol amador, é prejudicial.

Segundo a nutricionista, muitas das mulheres ‘exemplo de perfeição’ nas redes sociais não é alcançado de forma natural. “Não tinha tanquinho, não tinha braço definido. Aí veio a era as panicats. As mulheres não tem essa genética. Geralmente tem alguma coisa ali”, diz.