PRF apreende 150 Kg de maconha na rodovia Régis Bittencourt

No sábado (15), durante comando de fiscalização de trânsito e combate a criminalidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 439 da BR 116, rodovia Régis Bittencourt, no município de Registro/SP, foi dado ordem de parada a um veículo Hyundai/HB20 conduzido por um homem.

Ao perceber que seria abordado, o homem empreendeu fuga e imediatamente a equipe da PRF iniciou o acompanhamento tático. Após entrar em uma estrada que fica às margens da rodovia, o homem perdeu o controle do veículo e caiu em um buruco, sendo preso pelos policias.

Ao abrir o porta-malas do veículo, os policias encontraram 8 (oito) pacotes fechados contendo 150 Kg de maconha.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Registro/SP