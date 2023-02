3ª edição da corrida Mulheres Largam na Frente está com inscrições abertas

Direto da redação

Já estão abertas as inscrições para a 3ª edição da Corrida e Caminhada Mulheres Largam na Frente do Shopping Taboão. O evento, que já reuniu milhares de mulheres chega mais uma vez com o propósito de dar voz a elas nesse mês tão significativo.

O evento acontece no dia 19 de março, e as participantes podem escolher entre os 6K para corrida e 3K para caminhada. Uma arena com várias atividades é montada no estacionamento do Shopping e se torna um espaço para aquecimento e celebração para as participantes.

“Esta é a terceira edição de um evento que já virou tradição. Tudo começou como uma homenagem às mulheres pioneiras, que largaram na frente e são precursoras de suas histórias. É uma honra ver onde chegamos e como essa corrida faz parte do calendário oficial do Shopping”, comenta Mariuche Ismerim, gerente de marketing do Shopping Taboão.

A largada está prevista para às 9h30 no estacionamento aberto do empreendimento. As inscrições podem ser realizadas por meio do site oficial do evento, no valor de 70 reais. A participação só é permitida para mulheres acima de 16 anos. A entrega do kit acontece no dia 18 de março, das 11h às 19h, no Shopping Taboão. Mais informações disponíveis no site https://mulheresnafrente. com.br .

Serviço

3ª Corrida e Caminhada Mulheres Largam na Frente – Shopping Taboão

Quando: 19 de março

Inscrições: Até 12 de março ou até atingir o limite de inscrições

Distancias: 6K Corrida ou 3K Caminhada

Valor: 70 reais

Retirada do Kit: 18/03 no Shopping Taboão

Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Taboão da Serra

Mais informações: Mais informações: pelo site www.shoppingtaboao.com.br