Secretaria de Esportes e Lazer de Taboão da Serra abre inscrições para aulas de Boxe

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL), disponibilizará aulas de Boxe, das 20h às 21h, todas as segundas e quartas-feiras no Ginásio Poliesportivo José de Sousa Sobrinho (Zé do Feijão). A atividade é destinada aos munícipes a partir dos 13 anos e não há limite de idade. As inscrições podem ser feitas na secretaria do Zé do Feijão (Estrada Kizaemon Takeuti, 1950 – Jardim Roberto). As aulas são gratuitas e iniciam na segunda-feira, 13/02.

De acordo com Mestre Ney Carvalho, diretor do Departamento de Artes Marciais, a expectativa é que muitos alunos se inscrevam. “A proposta é de iniciação a modalidade, com intenção de evoluir com o tempo. Pensando nisso, as aulas proporcionarão aos praticantes, não só aprendizados da modalidade, mas também melhoria na qualidade de vida, no condicionamento físico, entre outros benefícios”, disse.

“O boxe é uma arte marcial de muita defesa e aprendizado, além de muita dedicação que ensinará os alunos muitos valores. Convido todos que puderem a se inscrever em mais essa modalidade que estamos disponibilizando no centro de lutas do Zé do Feijão”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Olívio Nóbrega.

“As artes marciais são de extrema importância para ensinar valores como amizade, companheirismo, superação de limites, disciplina e respeito ao próximo. E é com ações como esta que vamos promover cada vez mais dignidade para os moradores da nossa amada Taboão da Serra.”, disse o Prefeito Aprígio.

Para obter mais informações é só entrar em contato com a SEMEL pelo telefone (11) 4788-5888, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Serviço

Aulas de Boxe

Segundas e quarta-feira

Das 20h às 21h

Ginásio Zé do Feijão – Estrada Kizaemon Takeuti, 1950, Jardim Roberto

Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL)

Avenida Dr. José Maciel, 708 – Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-5888

Email: semel@taboaodaserra.sp.gov.br