Taboão da Serra realizará Congresso Técnico da 1ª Divisão de Futebol Bet Pix 365 – 2023

Direto da redação

A Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL) de Taboão da Serra promoverá, no dia 16/02, às 19h, no CEMUR, o Congresso Técnico para realizar o chaveamento, mostrar as regras do torneio, traçar e alinhar o 30º Campeonato Municipal da 1ª Divisão de Futebol Bet Pix 365 – 2023. O evento será exclusivo para os times classificados e convidados, e assim como o torneio, também terá o patrocínio da Bet Pix 365.

O Congresso Técnico contará com a presença dos 24 times da 1ª Divisão, sendo três participantes por equipe, além de convidados especiais da 2ª Divisão, entre outras. A reunião é uma realização da Prefeitura, através da SEMEL e do programa Mais Esportes Taboão.

Participarão do 30º Campeonato: Recanto, Revolução, Real Madruga, XI Garotos, Vila Nova, Rua 15, Bola +1, Unidos do Morro, Bangu, 100 Noção, Grêmio Trianon, Descontrole, Unidos Venceremos, Cannab’s, Molecagem, Bons DCopo, Aliança Saint Moritz, Invasão 100 Malícia, Atlético Vila Pazzini, Lado Sul, Sapé, Tudo Nosso, Laguna Roots, Jd. Roberto.

O campeão e vice-campeão ganharão vagas para disputar a Copa da Paz, um dos maiores campeonatos de várzea do Brasil, que é disputado na comunidade do Paraisópolis, durante três meses.

“É uma grande honra realizar a 1ª Divisão de Futebol Bet Pix 365, através deste torneio, é a elite dos campeonatos amadores da cidade, iremos sempre manter o compromisso de fornecer toda estrutura necessária para o torneio. Agradeço também a Bet Pix 365, nossa patrocinadora oficial de 2023 para o campeonato”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Olívio Nóbrega.

“O esporte é muito importante para nossa cidade, através de nossos torneios, revelamos diversos jogadores e jogadoras para os times profissionais, e mantemos a tradição de Taboão da Serra ser um celeiro cheio de promessas e craques”, disse o prefeito Aprígio.