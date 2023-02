Equipe de Força Tática aborda veículo e apreende fuzil e droga em Itapecerica da Serra

Direto da redação

Policiais Militares de Força Tática faziam patrulhamento nesta segunda-feira,13, pela área central de Itapecerica da Serra, quando por volta das 17h50 receberam o alerta pelo SIOPM (Sistema de Informação Operacional da Polícia Militar) sobre um veículo Fiat Pálio vermelho que havia passado pelo radar Detecta, o qual constava um alerta como possível envolvimento em ação criminosa.

Imediatamente os policiais passaram a fazer patrulhamento com vistas ao veículo quando, na Rua Felipe Caliera, no centro, localizaram o veículo. Nele estavam um casal e sua filha de 4 anos de idade.

Os policiais procederam a abordagem e durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Porém, na busca veicular, foi localizado no banco de trás, ao lado da menor, um fuzil da marca Embel, calibre 7.62, com numeração raspada. A arma estava no interior de uma capa para violão, e sem carregador ou munição. Em um caixa de papelão localizada no porta-malas, os policiais encontraram um pacote prensado com fita adesiva contendo aproximadamente 400g de maconha (skunk).

Questionados, o motorista confessou que receberia o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) para fazer o transporte do armamento, e pegou a droga junto com sua mulher no centro da cidade de São Paulo, não explicando o destino do entorpecente. A mulher contou que ela e o marido pegaram a arma em um pátio de um posto de combustível em Itapecerica da Serra.

Foi dada voz de prisão ao casal, sendo todos conduzidos com os objetos até o DP de Itapecerica da Serra, onde a Autoridade Policial determinou o registro de boletim de ocorrência de natureza “L 11.343/06 – Entorpecentes – Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput) e L 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento – Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16)”, ficando o casal preso em flagrante.

A criança foi entregue ao Conselho Tutelar, que a deixou aos cuidados de sua tia materna.

O fuzil e a droga foram apreendidos. A droga foi encaminhada para o Instituto de Criminalística de Taboão da Serra/SP, onde foi positivada conforme laudo de constatação nº 49758/2023, tendo como massa bruta a quantidade de 379,1 gramas (trezentos e setenta e nove gramas e um décimo).