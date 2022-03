3º Impulsiona Taboão beneficiou mais de 4.500 moradores do Record e região

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra realizou no último sábado, 26/03, na EMEF Profª Therezinha Volpato Baro, no Jardim Record, a 3ª edição da Ação Social Impulsiona Taboão, especial mês da Mulher. Segundo estimativa do Governo Municipal, durante as seis horas de evento passaram cerca de 4.500 pessoas no local, que conheceram e participaram dos serviços e programas disponibilizados pelas Secretarias.

O prefeito Aprígio destacou que o principal objetivo da ação social. “Levar até as famílias a oportunidade e o direito de terem acesso aos programas e serviços da Prefeitura em diversas áreas é o objetivo do Impulsiona Taboão.Aos servidores que serviram com dedicação e zelo o nosso povo, aos vereadores e secretários, aos moradores da região e comunidade local, o meu muito obrigado!”, destacou.

Além dos serviços e orientações realizados pelas Secretarias, durante a solenidade houve apresentação do novo uniforme dos alunos da Rede Municipal de Ensino, entrega simbólica de tablets para professores da EMEF e de materiais escolares para os alunos.

Na área de Habitação, o prefeito Aprígio assinou o decreto que institui o Programa Municipal de Assistência Técnica a Habitação de Interesse Social (ATHIS), que promoverá serviço público de construção, reforma e regularização de unidades habitacionais para famílias com renda de até 03 (três) salários-mínimos, individualmente ou em coletivo, que se encontrem em situação de precariedade e/ou vulnerabilidade. À ocasião, o prefeito Aprígio entregou para mais famílias taboanenses a escritura definitiva de seus lares, concedidas através do Programa Municipal de Regularização Fundiária.

Durante o 3º Impulsiona Taboão também houve o anúncio da construção do novo Parque Linear do Ponte Alta, na Avenida Cid Nelson Jordano. O mesmo será dividido em dois trechos, o primeiro entre as Ruas Restinga Seca e Javan Lessa Ribeiro e o segundo das Ruas Catinga Seca e Catuire. Haverá revitalização e requalificação da área por meio de melhorias na iluminação pública, construção de ciclovia, pista de caminhada, além de instalação de novo sistema de drenagem, passarela, calçadas, abertura de viário e nova pavimentação. A obra contará com recursos provenientes de emenda parlamentar enviada pelo Prefeito Aprígio enquanto era Deputado Estadual. A região da UBS Jardim Salete também receberá ação urbanística.

Também houve o anúncio que o município de Taboão da Serra está alinhando os programas municipais para atendimento da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), , que tem como objetivo o desenvolvimento sustentável de forma a erradicar a pobreza, promover dignidade para todos dentro das condições que o planeta oferece e sem comprometer a qualidade de vidas das próximas gerações.

“A reconstrução de Taboão da Serra será a marca do nosso Governo. Não mediremos esforços para garantir dignidade e facilitar o acesso aos serviços da Prefeitura e a garantia de direitos para toda a população”, completou o prefeito Aprígio.

Serviços oferecidos

A Secretaria de Assistência Social atendeu cerca de 350 famílias com diversos serviços, como atualização do Cadastro Único, por meio do programa Acesso Digital, orientações sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade realizou a distribuição de peças de roupas para quem mais precisava através do Varal Solidário, e entregas de alimentos por meio do Centro de Triagem de Alimentos (Banco de Alimentos).

A Secretaria de Saúde atendeu mais de 600 pessoas, através da aplicação de vacinas e testes de Covid-19 e avaliação odontológica com distribuição de escovas de dentes e pastas. O Centro de Controle de Zoonoses, por sua vez, orientou os moradores sobre como evitar doenças transmitidas por vetores, como o Aedes aegypti, causador da dengue, zika vírus e febre chikungunya.

As quatro escolas profissionalizantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda estIveram presente com alunos e ex-alunos que disponibilizaram seu tempo em prol dos taboanenses. No total, mais de 280 pessoas foram beneficiadas pelos serviços das Escolas de Moda, Beleza e Estética, de Construção Civil, de Estética Animal e de Gastronomia e Hotelaria, além dos programas Emprega Taboão e Casa do Empreendedor.

Além da entrega de títulos de propriedade, lançamento do ATHIS e inclusão do município na pauta da Agenda 2030 da ONU, a Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente realizou a distribuição de centenas de mudas de árvores nativas. Também foram realizadas atividades de educação urbanística e ambiental, orientações sobre os regularização fundiária, serviços de meio ambiente, contação de histórias e pintura do rosto das crianças.

As Secretarias de Esportes e Lazer e de Cultura e Turismo animaram as famílias com apresentações e atividades de Judô, Karatê, Kung Fu, Capoeira, Aula de Ritmos, de Yoga e até grupo de samba.

As crianças tiveram diversas oportunidades para se divertir e aprender através da Secretaria de Educação com atividades de pintura, desenho, brincadeiras cantadas e uso de tablets do laboratório móvel da escola com monitoria da Planneta Educação.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana apresentou de maneira lúdica a educação no trânsito para os pequenos, com teatro de fantoches e músicas infantis. A apresentação faz parte do Programa Municipal de Educação no Trânsito, que tem como objetivo formar crianças, adolescentes, adultos e idosos para que sejam condutores e pedestres conscientes de seus atos, de forma a reduzir a mortalidade e o número de acidentes em vias.

Secretaria de Assuntos Jurídicos, por meio do Procon de Taboão da Serra formalizou cinco Cartas de Informação Preliminar (CIP) e realizou 10 atendimentos extraprocon, além de orientações em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Taboão da Serra.

Já as coordenadorias municipais também estiveram presentes para orientar a população sobre seus direitos. Dezenas de pessoas passaram pela sala que abrigava as três coordenadorias: a dos Direitos da Mulher, a de Promoção da Igualdade Racial e a de Promoção dos Direitos da Diversidade Sexual e de Gênero.

Participaram da ação: o presidente da Câmara de Vereadores Carlinhos do Leme, a vice-presidente Érica Franquini, a primeira-secretária Joice Silva, o segundo-secretário Celso Gallo, a primeira-dama e vereadora Luzia Aprígio, além dos vereadores Alex Bodinho, Anderson Nóbrega, André da Sorriso, Enfermeiro Rodney, Marcos Paulo, Manoel Nezito, Luzia Aprígio, Ronaldo Onishi e Sandro Ayres. Também acompanharam a solenidade o vereador de São Lourenço da Serra, Ceará Pança, e os secretários municipais: Dr. Eduardo Nóbrega (Manutenção), Alexandre Depieri (Gestão de Pessoas), Allan Mohamed (Gestão Estratégica), Dr. Antonio Rodrigues (Fazenda), Arnoldo Landiva (Comunicação), Binho (Cultura), Dirce Takano (Educação), José Alberto Tarifa (Saúde), José Vanderlei dos Santos (Transportes e Mobilidade Urbana), Júnior Eckstein (Administração), Mário de Freitas (Governo), Dr. Matheus Mota (Assuntos Jurídicos), Olívio Nóbrega (Esporte e Lazer), Valdemar Aprígio (Obras), Wagner Eckstein (Assistência Social) e Wanderley Bressan (Desenvolvimento Econômico).