67ª Encenação da Paixão de Cristo acontece no dia 3 de abril no Parque das Hortênsias; espetáculo terá novidades no roteiro e elenco

Direto da redação

A 67ª edição da tradicional Encenação da Paixão de Cristo de Taboão da Serra será realizada no dia 3 de abril, Sexta-feira Santa, a partir das 19h, no estacionamento do Parque das Hortênsias, no Parque Assunção. O evento é gratuito e aberto ao público.

Considerado um dos espetáculos culturais mais antigos da cidade, a montagem retrata momentos marcantes da trajetória de Jesus Cristo, incluindo sua vida pública, crucificação e ressurreição. Neste ano, a encenação chega com novidades no roteiro e na composição do elenco.

Entre as mudanças, estão a inclusão dos Três Reis Magos e a representação da infância de Jesus, com a participação de um ator mirim. A proposta é ampliar a narrativa e oferecer uma nova experiência ao público, sem perder a essência da história.

Os ensaios entram na fase final e acontecem ao longo da semana, com foco no entrosamento do elenco e na construção de uma apresentação mais coesa. A adaptação do texto também foi atualizada para trazer novos elementos à encenação.

A estrutura do evento passa por ajustes para receber o público com mais conforto, incluindo a montagem de arquibancadas. Assim como na edição anterior, não haverá queima de fogos de artifício, medida adotada para evitar impactos em pessoas sensíveis a ruídos.

A expectativa é de que a encenação reúna moradores da cidade e região em uma apresentação marcada por emoção e reflexão.