TJSP abre inscrições para estágio de ensino médio com vagas em Taboão da Serra

Direto da redação

Estudantes de Taboão da Serra já podem se inscrever no processo seletivo de estágio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que oferece vagas para alunos do ensino médio. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de março e devem ser feitas pela internet, com prova online.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola, no endereço: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13766/detalhe.

Para participar, é necessário realizar cadastro na plataforma (ou acessar com login já existente), preencher os dados pessoais e escolares e, na sequência, fazer a prova online, etapa obrigatória do processo seletivo. Todo o procedimento é digital e a convocação dos aprovados ocorrerá conforme a demanda do Tribunal.

A seleção contempla diversas cidades do estado, incluindo Taboão da Serra. Os estudantes selecionados atuarão em unidades do Judiciário paulista, auxiliando em atividades administrativas e adquirindo experiência profissional ainda durante a formação escolar.

O programa é voltado para jovens matriculados no 1º ou 2º ano do ensino médio regular, com idade mínima de 16 anos. Também é necessário ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no país.

A jornada é de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os estagiários recebem bolsa-auxílio de R$ 600 por mês, além de auxílio-transporte de R$ 14 por dia.

Além de Taboão da Serra, há vagas em cidades como Barueri, Campinas, Guarulhos, Santos e São José dos Campos, entre outras regiões do estado.